Es nimmt bereits konkrete Formen an, das neue Veranstaltungs- und Kongresszentrum in der Leobener Innenstadt (siehe nebenstehenden Bericht). Mit dem "Live Congress Leoben", so lautet die offizielle Bezeichnung, wird die zweitgrößte Stadt der Steiermark nicht allein über eine moderne Infrastruktur verfügen. Abseits von Veranstaltungen und Kongressen will man eine lebendige Begegnungsstätte für alle Bevölkerungsgruppen und Kulturinteressierte schaffen.

Ein attraktives Angebot

Bereits beim Betreten des Hauses soll sich bei den Besuchern ein positives Lebensgefühl einstellen, das beim Kartenkauf beginnt, sich über ein neues Szenelokal fortsetzt und in einer Veranstaltung in den neuen Räumlichkeiten gipfelt. Von Gerhard Samberger, dem Geschäftsführer des "Live Congress Leoben", kann man erwarten, dass er die topmoderne Eventlocation gut vermarkten wird. Jetzt liegt es an den Leobenerinnen und Leobenern selbst, dieses Angebot entsprechend zu nützen.

