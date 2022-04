Diamantenes Hochzeitsjubiläum im Hause Kesselbacher

Hannelore und Franz Kesselbacher feierten ihr Diamantenes Hochzeitsjubiläum, wozu Bürgermeister Kurt Wallner die besten Glückwünsche überbrachte.

LEOBEN. Hannelore und Franz Kesselbacher sind nun schon seit 60 Jahren ein Ehepaar. „Dies ist ein wunderbarer Anlass, den man gebührend feiern muss“, meinte Bürgermeister Kurt Wallner, der dem Jubelpaar noch viele gemeinsame, gesunde, harmonische Jahre wünschte.

Kennengelernt hatten sich die beiden Leobener über den Kameradschaftsbund. Bei einer Veranstaltung war dem jungen Franz die hübsche Marketenderin Hannelore gleich ins Auge gefallen. Und schon bald, am 03.03.1962, wurde Hochzeit gefeiert.

Der in Leitendorf aufgewachsene Franz Kesselbacher war als Verwaltungsbeamter an der Montanuniversität Leoben bis zu seiner Pensionierung tätig. Seine Gattin Hannelore war, da ihr Vater in der Brauerei beschäftigt war, im Stift Göss geboren. Sie arbeitete als Verkäuferin und dann als Filialleiterin bei Billa und Adeg.

Flott unterwegs mit der Vespa

Schon früh entdeckten sie Ausfahrten mit ihrer „Vespa 180 Super Sport“ als gemeinsames Hobby. Sie unternahmen nicht nur Ausflüge in die nähere Umgebung, sondern fuhren damit sogar fünf Mal nach Italien. Später unternahmen sie unzählige Reisen, auch Fernreisen, die sie bis nach Australien führten. In der Corona-Zeit konnten die beiden ihr Grundstück mit Hütte in der Nähe des Trabocher Sees genießen. Zum 60. Hochzeitsjubiläum verbrachten sie erholsame Tage in der Therme Radkersburg im Kreise ihrer Lieben Gernot, Ingelein und Bernd. So viel Zeit wie möglich verbringen sie mit ihrer Familie und mit ihren Freunden. „Uns beide gibt’s nur im Doppelpack“, sagen beide mit liebevollem Blick auf einander. Humor, Fröhlichkeit und Liebe sind die Hauptzutaten für das Geheimnis ihres langjährigen Glücks.