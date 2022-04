Die Schüler:innen des Leobener Europagymnasiums haben in den vergangenen Wochen eifrig Sachspenden für Menschen in der Ukraine gesammelt. Die Hilfsgüter wurden nach Spielberg gebracht, von wo aus sie weiter in die ukrainische Stadt Lwiw transportiert wurden.

LEOBEN/LWIW. Um den Menschen in der Ukraine in diesen schwierigen Zeiten zu helfen, haben sich die Schüler:innen des Leobener Europagymnasiums in den vergangenen Wochen besonders engagiert. So wurden unzählige Sachspenden gesammelt und diese an die Besitzerin des Best-Sleep-Hotels in Spielberg Tatiana Wascher übergeben, die einen Hilfstransport organisierte.

Hilfstransport nach Lwiw

Die Güter wurden schließlich über die polnisch-ukrainische Grenze nach Lwiw (Lemberg) in der Westukraine geliefert, wo sie an Spitäler, Krankenhäuser, Waisenhäuser und andere humanitäre Einrichtungen verteilt wurden. Ein großes Dankeschön geht an die vielen Eltern, die den Besprechungsraum der Schule mit Hilfsgütern (über-)füllten, sowie an den Lehrer des Europagymnasiums Hans Pichlbauer, der die Koordination vor Ort übernahm.

Eine weitere Aktion planen die Schüler:innen für Dienstag, 19. April: Zwischen 8 und 15 Uhr werden sie an einem Stand am Leobener Hauptplatz selbstgebastelte Friedens-Postkarten und Friedenslichter verkaufen.

