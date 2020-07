Der Tourismus im "Erzberg Land" entwickelt sich gut: Knapp eine Million Gäste besuchten 2019 die Großregion rund um den Erzberg.

Während bei der diesjährigen Vollversammlung des Tourismusverbandes "Erzberg Land" das Jahr 2019 mit Jubelmeldungen abgeschlossen werden konnte, sind aufgrund der Auswirkungen der Corona Maßnahmen für das heurige Jahr erwartungsgemäß keine guten Zahlen zu vermelden. Der Rückgang bei den Nächtigungen beträgt im Schnitt derzeit rund 40 Prozent.

Doch zurück zum abgelaufenen Jahr: Nahezu eine Million Gäste, vorwiegend Tagesgäste, besuchten das "Erzberg Land". Publikumsmagnete waren hier der Präbichl, der Wilde Berg Mautern, das Abenteuer Erzberg mit den Großveranstaltungen Erzberg Rodeo und Erzberg Adventure Days, sowie die beiden Landschafdtsjuwele Grüner See und Leopoldsteinersee wie auch die beliebten Wanderrouten auf den Reichenstein oder etwa auf den Edelweißboden. Stark frequentiert und bedingt durch den E-Bike Boom waren auch die 320 Kilometer langen Mountainbike- und Radstrecken im "Erzberg Land".

161.500 Nächtigungen bedeuten ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018.

Besucher- und Parkraumleitsysteme

Viele Gäste und teilweise rücksichtloses Verhalten bedeuten aber auch Beeinträchtigungen der Natur sowie an Fauna und Flora. „Wir freuen uns, dass unsere gezielten Werbemaßnahmen und der derzeitige Trend, die Heimat wieder neu zu entdecken, dazu beitragen, dass das "Erzberg Land" in aller Munde ist und so viele Gäste kommen. Im Sinne der Gäste- und Bevölkerungszufriedenheit sind wir jedoch gefordert, mit geeigneten Maßnahmen unkoordinierten Abläufen entgegenzusteuern. Genau hier setzen wir mit unserem neuen Projekt an und werden für die Saison 2021 gemeinsam mit unseren Mitgliedsgemeinden neue Parkraum- und Besucherleitsysteme bei den Hotspots installieren", berichtete der Vorsitzende des Tourismusverbandes Rudolf Tischhart.

Erfreut zeigte sich Tischhart auch über Großinvestitionen: „Viele Gäste bringen auch gute Umsätze und das erkennen meistens zuerst die Marktführer der Region. Diese investieren kräftig und ziehen kleinere Betriebe wiederum mit. Erfreulich ist aber, dass auch auswärtige Investoren auf die Region aufmerksam werden und hier in Tourismusbetriebe investieren.“

Hohe Investitionen

Das "Erzberg Land" verzeichnet für die Jahre 2019/2020 Investitionen im Tourismus in der Höhe von knapp 3,9 Millionen Euro.