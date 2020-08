Der Secondhand-Shop Leoben präsentiert mit der neuen J&L-Abteilung Kleidungsstücke und Accessoires aus Jeansstoffen und Leder für einen modischen Start in den Herbst.

LEOBEN. Modebewusste Damen und Herren kommen in der neuen Abteilung des Secondhand-Shops in der Leobener Waasenstraße noch mehr auf ihre Kosten, denn der Betrieb von Pro Mente steiermark bietet neben der Qualitätsware für Sie und Ihn nun auch Schnäppchen aus Jeansstoffen und Leder an. Outfits, Schuhe, Handtaschen und Accessoires aus den entsprechenden Materialien der neuen J&L-Abteilung sorgen dabei für kontrastreiche Kombinationen, die auch für die kommende Herbst- und Wintersaison im Trend liegen. Als Kaufargument dient jedoch nicht nur das vielfältige und gleichzeitig günstige Angebot, sondern auch die nachhaltige Kleiderkreislaufwirtschaft.

Kunden, welche die Stücke im Secondhand-Shop auf Kommission abgeben, haben sich so gegen das Wegwerfen von nicht mehr getragener Kleidung in ausgezeichnetem Zustand entschieden und streben mit der Weitergabe und der Wiederverwendung einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen an.

Standortinformation:

Secondhand-Shop Leoben

8700 Leoben, Waasenstraße 6

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Tel. 05 0441 – 313

E: second-hand-le@promentesteiermark.at

Über Pro Mente Steiermark

Das psychosoziale Dienstleistungsunternehmen Pro Mente Steiermark GmbH unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei, außerhalb einer stationären Versorgung beruflich wieder Fuß zu fassen und sich gesundheitlich zu stabilisieren. Durch die Vielfalt an Hilfsangeboten in unterschiedlichen Bereichen betreut und hilft Pro Mente Steiermark jährlich rund 4.000 Menschen auf ihrem Weg in eine umfassende selbstbestimmte Lebensgestaltung. Angebote zur beruflichen Rehabilitation und (Re-)Integration, tagesstrukturierenden und stundenweise Beschäftigung, zum betreuten Wohnen, zur mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung, Forensik, Gesundheit am Arbeitsplatz, zur Diagnostik und zu Sport und Bewegung sollen dabei eine umfassende Betreuung, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse einer jeden Person, ermöglichen.

Weitere Informationen über Pro Mente Steiermark finden Sie hier!