Eine Frau mit Hammerschlagqualität

24.07.2017, 14:41 Uhr

Die Kulturinitiative "eisenerZ*ART" eröffnet einen intensiven Einblick in die Schmiedewelten von Claudia Czimek.

Claudia Czimek

Skulpturen und Rauminszenierungen

Sigi Lierzer



Nicht alltäglicher Kunstspaziergang

Markusio Alemankale

Gideon Koval

Claudia Czimek

Gudrun Frankl

Sandra Fahrsbacher



Wie geht's weiter?

EISENERZ. Aufmerksame Bewohner und Besucher werden bereits bemerkt haben, dass sich der Schaukasten der Gemeinde Eisenerz auf dem Schulvorplatz in einen Rieseneisenblütenkasten verwandelt hat. Zu sehen ist hier aber nicht die mineralische Ausbildung des "Flow Ferri", (lat. für Eisenblüte), sondern ein geschmiedetes Kunstwerk vonIm Rahmen der Kulturinitiative "Eisenerz*ART" hat die Künstlerin im "FreiRaum" ein alchimistisch anmutendes Labor eingerichtet. Mit Schmiedemeisterhat sie in der alten Bergschmiede am Erzberg gearbeitet. Die gebürtige Grazerin, die in der Nähe von Linz lebt, über ihre geschmiedeten Skulpturen und eisernen Rauminszenierungen: "Mich interessiert das Spannungsfeld zwischen traditioneller Schmiedekunst und Plastik. Ich transformiere das Eisen nicht nur mit dem Hammer, sondern versuche ebenso seine Ausstrahlung zu verändern."Präsentiert wurden die Werke am vergangenen Freitag bei einem schrägen Kunstspaziergang durch Eisenerz, bei demunddie Objekte zum Klingen brachten. Gefälliger für die Gehörgänge war der "Eisenblütenjodler", dargeboten vonundDer nächste Programmpunkt von "Eisenerz*ART 2017" findet am Donnerstag, 24. August, um 20 Uhr, im Museumsdepot Trofaiach statt. Der Theaterabend mit den "Rabtaldirndln" steht unter dem Motto "Diandl sucht Bauer".