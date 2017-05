Blitzlichtgewitter im Foyer des Rathauses

13.05.2017, 23:44 Uhr

Bei den Bundesfotomeisterschaften der Naturfreunde standen die Fotografen selbst vor der Linse

LEOBEN. Ein Blitzlichtgewitter der etwas anderen Art ging vergangenen Freitag im Foyer des neuen Rathauses nieder. Nicht etwa Promis aus Amerika wurden abgelichtet, sondern viel mehr die heimischen Fotografen selbst. Diese lächelten nämlichen bei der heurigen Naturfreunde Bundesfotomeisterschaft einmal in die eigenen Kameras. Sei es aus Wien, Salzburg oder gar Vorarlberg: An diesem Abend zog es die Fotoelite aus ganz Österreich in die obersteirische Montanstadt. Die prämierten Meisterwerke hängen jetzt im Rathaus.

Fast 5500 Einsendungen

Leoben als Sinnbild für's Thema "Metalle"

Bereits zum 53. Mal fand der Kampf um das beste Foto statt. Besonders diese Jahr war jedoch die enorme Anzahl an Einsendungen. "Wir haben heuer so viele Bilder wie noch nie in der Geschichte der Naturfreunde Fotowettbewerbe zuvor," staunt auch Bundesfotoreferent der Naturfreunde Herbert Rainer. 5455 Werke aus insgesamt 59 Fotogruppen waren es zum Schluss. Kein leichter Job für das dreiköpfige Jurorenteam. Sieger konnten dann aber trotz der schweren Wahl gekürt werden. Insgesamt die meisten Punkte erhielt die Fotogruppe Steyr, dicht gefolgt von der Fotogruppe Ober Grafendorf.Dass die Veranstaltung heuer genau in Leoben stattfindet ist scheinbar kein Zufall: Das Sonderthema des diesjährigen Fotowettbewerbs lautet nämlich "Metalle" und "Leoben ist mit dem Thema Metall fest verbunden," wie Kuturreferent Johannes Gsaxner anmerkt. Die Montanuni, der Erzberg und die voestalpine sprechen da für sich, wobei das alte Klischee der Eisenindustriestadt laut Gsaxner aber schon lange überholt sei.So eignet sich auch das Foyer des Leobener neuen Rathauses perfekt für die Meisterwerke. Es ist leicht erreichbar, zentral gelegen und alle Besucher des Rathauses kommen so ohnehin in Kontakt mit den Bildern.Die Fotogruppe Leoben plant nun mit den Steirischen Landesmeisterschaften 2018 schon die nächste Preisverleihung nach Leoben zu ziehen.