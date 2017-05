Eigene Kicker stehen beim ESV im Vordergrund

11.05.2017, 16:38 Uhr



Aufstieg nur knapp verpasst



Ein entschlossenes Team

ST. MICHAEL. Es liest sich wie ein Märchen, ist aber keines. Der ESV St. Michael war in der Saison 2008/2009 mit dem Abstieg in die 1. Klasse fußballerisch am Boden. Mit dem sportlichen Leiter René Vötsch, der konsequent den völligen Neuaufbau mit eigenen Kickern forcierte, kam ein frischer Wind in den Verein.Ein goldenes Händchen bewies er auch bei der Trainerwahl. Kurt Feyrer jun., ein ESV-Urgestein, avancierte vom U15-Coach zum Trainer der Kampfmannschaft. Rund um Leitwolf und Vorzeigekapitän Florian Buchgraber wurde eine Mannschaft aufgebaut, die eine Saison später voll durchstartete. Dem Meistertitel in der 1. Klasse folgte der Durchmarsch in der Gebietsliga, dem bereits 2014 der Unterliga-Titelgewinn folgte.Bereits in der zweiten Oberliga-Saison erlebte die Obersteiermark den packenden Zweikampf mit Bruck um den Aufstieg, der vor der Rekordzuschauerzahl von 1.600 Fans mit dem Unentschieden knapp verfehlt wurde. Auch heuer mischt der ESV im Titelkampf voll mit, alles spitzt sich auf ein Duell mit Trofaiach zu.Die Stärke liegt in der mannschaftlichen Geschlossenheit, beinahe alle haben direkten oder indirekten Bezug zu St. Michael, zum ESV. Kurt Feyrer hat ein Team geformt, welches sich als verschworene Einheit präsentiert. Sollte der Aufstieg nicht gelingen, so ist das kein Beinbruch. Ein Spitzenteam in der Oberliga zu sein, ist für einen Verein, der vor nicht allzu langer Zeit in der letzten Klasse herumkrebste, ein großer Erfolg.

Der zweite Anzug



Talente aus St. Michael

Auch der zweite Anzug, die junge, aus der U17 hervorgegangene Truppe schlägt sich in der 1. Klasse sehr gut. Ohne gute Jugendarbeit wäre dies nicht möglich. Auf den Nachwuchs wird beim ESV St. Michael größter Wert gelegt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steuert Manfred Buchgraber die Geschicke. Vier Mannschaften, von der U7, U11, U13 und U16 mit etwa 60 fußballbegeisterten Kindern, laufen derzeit mit dem ESV-Dress auf und sind echte Hoffnungsträger.Zwei Kicker mit höheren Ansprüchen machen derzeit ihren Weg: Sebastian Feyrer spielt beim Erste-Liga-Klub Kapfenberg, Lorenz Reisinger ist in Kalsdorf engagiert.Um den Fußball braucht in St. Michael niemand Bedenken haben, eher um die desolate Infrastruktur. Denn die geht nicht konform mit dem sportlichen Höhepunkt. Am 1. und 2. Juli feiert der ESV sein 80-jähriges Bestehen. Das Vereinsheim hat dann 100 Jahre auf dem Buckel, es diente 1917 als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge. Da ist wohl jeder Kommentar überflüssig.Text und Fotos: Peter Taurer