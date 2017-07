Viel Kraft in die neue Aufgabe

20.07.2017, 16:12 Uhr

Der Leobener Patrick Stix finanziert mit der Crowdfunding-Plattform "ProjectPlus" Kleinkraftwerksprojekte.



Bonität und Qualität



Bürgerbeteiligung



Kleinwasserkraftwerke

LEOBEN, BRUCK. 24 Jahre war Patrick Stix im Bankenbereich tätig, bis er sich im Juli des Vorjahres selbstständig gemacht hat. Der Leobener hat die Finanzplattform "ProjectPlus" gegründet, die sich auf Crowdfunding und Crowdinvesting fokussiert. Holprig auf Deutsch übersetzt heißt das "Schwarmfinanzierung". Mit dieser Methode der Geldbeschaffung lassen sich Projekte, Produkte oder die Umsetzung von Geschäftsideen realisieren. Kapitalgeber sind eine Vielzahl von Privatpersonen – in der Regel Internetnutzer, da zum Crowdfunding meist im World Wide Web aufgerufen wird.Stix: "Wir sind die erste und einzige Crowdfunding-Plattform in Österreich, die die Abwicklung von Bürgerbeteiligungen an Projekten von Gemeinden und gemeindenahen Betrieben anbietet."Der erfahrene Banker, der das Geldgeschäft wie seine Westentasche kennt, verfügt über ein exzellentes Netzwerk in Wirtschaft und Politik. "Die Bonität des Auftraggebers und die Qualität des zu finanzierenden Projektes müssen passen.Daher hat es einige Zeit gedauert, bis Stix mit einem geeigneten Projekt an die Öffentlichkeit ging. Aktuell finanziert er über "ProjectPlus" ein Vorhaben der Utschtal Kraftwerke, die sich mit der Errichtung und dem Betrieb von Kleinwasserkraftwerken beschäftigen. Im Bau ist das Projekt Utschtal, weitere Kraftwerke (Freßnitzbach und Miesenbach) sind in der Projektphase.Die Utschtal Kraftwerke Betriebs & Errichtung AG beschäftigt sich mit der Errichtung und dem Betrieb von Kraftwerken, insbesondere Kleinwasserkraftwerken mit einer Leistung von 130 bis 600 kW sowie Innovationen in Nachhaltigkeit und ressourcenschonender Optimierung der Energiegewinnung.

Drei aktuelle Projekte



Private Investoren

Drei vollständig geplante und genehmigte Projekte sollen in der Obersteiermark umgesetzt werden: Am Kraftwerk "Utschtal" wird bereits gebaut, Projekte am Freßnitzbach und Miesenbach sollen folgen. Das Kapital wird einerseits durch die Gesellschafter der AG zur Verfügung gestellt, zum anderen soll es durch Beteiligungskapital aufgebracht werden.Wer Interesse an diesen regionalen Crowdfunding-Projekten hat, findet ausführliche Informationen auf der Homepage von Patrick Stix.