Gegen den Bau der neuen Leopoldstädter Sport & Fun Halle in der Venediger Au: Links laden am Sonntag, 16. Jänner, zur Protestaktion beim Pratertstern.

WIEN/LEOPOLDSTADT. In der Venediger Au soll noch heuer der Bau der neuen Leopoldstädter Sport & Fun Halle beginnen. Seitens Stadt und Bezirk scheint dem Großprojekt nichts mehr im Wege zu stehen – auch das Budget von 15 Millionen Euro steht fest. Geht es aber nach der Opposition, soll die Sportanlage nahe des Pratertsterns um jeden Preis verhindert werden.

Mit einer Sondersitzung der Bezirksvertretung wollen die Grünen für mehr Transparenz und Öffentlichkeit sorgen – die BezirksZeitung berichtete. Jetzt setzen auch Links ein Zeichen gegen den Bau der neuen Sport & Fun Halle und laden zur Protestaktion.

Fußballpartie mitten am Praterstern

Der Titel der Aktion spricht für sich: „Kicken am Praterstern statt Halle, Lärm und Stau in der Venediger Au!“. Am Sonntag, 16. Jänner, sind Interessierte von 14 bis 16 Uhr eingeladen, sich am Praterstern Richtung Venediger Au (zwischen Ausstellungsstraße und Lassallestraße) zu versammeln.

Nach der angemeldeten Kundgebung gegen die Verbauung der Venediger Au steht eine Fußballpartie auf der sechsspurigen „Stadtautobahn“ Praterstern am Programm. Damit "zeigen wir auf, dass in unserer Stadt bereits genügend versiegelte Flächen verschwendet werden. Wir lassen die Venediger Au nicht den Betonplänen der SPÖ Wien zum Opfer fallen!", heißt es von Links.

Gegen den Bau der neuen Leopoldstädter Sport & Fun Halle in der Venediger Au: Links laden am Sonntag, 16. Jänner, zur Protestaktion beim Pratertstern.

Foto: Links

hochgeladen von Kathrin Klemm

Denn sei laut Links die Verbauung von Parkflächen und Grünlandreserven nicht nur unnötig und aus der Zeit gefallen, sondern richtet sich diese auch gegen die Beschlusslage der Bezirksvertretung Leopoldstadt. "Erst im November sprach sich diese auf Initiative von LINKS-KPÖ einstimmig gegen jede weitere Bebauung der verbliebenen Grünflächen im Bezirk aus", so Links.

Während der Aktion besteht auch die Möglichkeit, die Petition gegen die Verbauung der Venediger Au vor Ort zu unterschreiben. Um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen (FFP2-Masken, Zwei-Meter-Abstand) wird gebeten.

Das könnte dich auch interessieren:

Neue Sport & Fun Halle kommt in die Venediger Au

Sondersitzung des Bezirksparlamets zur neuen Sportstätte