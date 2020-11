Stuwer, Pizzaquartier oder Retro: Nach der erneuten Schließung stellen auch wieder kleine Restaurants in der Leopoldstadt auf Lieferung und Abholung um. Die bz hat einen Überblick zusammengestellt.

LEOPOLDSTADT. Erneut mussten alle Restaurants im 2. Bezirk aufgrund des zweiten Lockdowns ihre Türen schließen. Während Kunden dadurch "nur" auf gutes Essen verzichten müssen, bedeutet es für die Gastronomen erhebliche finanzielle Einbußen.

Damit die Leopoldstädter auch weiterhin mit ihren Lieblingsspeisen versorgt werden, stellen auch auch kleinere Gastronomen auf Lieferung oder Abholung um. Die bz hat einen Überblick erstellt:



Retro

Das Retro bereitet internationale Spezialitäten wie Burger, Lachssteak, Tafelspitz oder Cevapcici frisch zu. "Komfort für unsere Kunden steht für uns im Vordergrund – aus diesem Grund umfasst

unser Service-Angebot die Abholung und die Zustellung sämtlicher Speisen", so das Retro-Team

Unterstützen Sie uns in diesen schwierigen Zeiten. Herzlichen Dank. Wie bieten einen Abhol- & Zustellservice... Gepostet von Retro - Restaurant am Montag, 2. November 2020

Die Abholung in der Vorgartenstraße 195 ist täglich, 11–19.30 Uhr, und die Lieferung täglich, 11–21.30 Uhr, möglich. Mehr Info und Bestellung telefonisch unter 0664/994 77 717 oder direkt hier online.

Pizza Quartier

Originale neapolitanische Pizzen, Focacce oder Saltimbocca kann man beim Pizza Quartier am Karmelitermarkt unter 01/212 49 94 bestellen. Geliefert wird täglich, von 11.30 bis 22.30 Uhr, im Umkreis von 2,5 Kilometern geliefert – und das gratis.

Bleiben Sie zu Hause.STOP. LOCKDOWN... Wir bringen Ihnen die Pizza! - oder Sie holen sie - geht auch. #sauerteigliebe... Gepostet von Pizza Quartier am Montag, 9. November 2020

"Die außerordentlichen Hygienevorschriften werden schon bei der Zubereitung beachtet. Auch stellen wir die Speisen mit Handschuhen vor die Haustüre", versichert das Pizzaquartier-Team. Eine detaillierte Speisenkarte gibt es auf der Homepage des Pizzaquartiers.

Stuwer

In der Stuwerstraße 47 kann man Montag bis Samstag, 17.30–22 Uhr, sowie Sonn- und Feiertage, 11.30–21 Uhr, Schnitzel, Gulasch oder Lángos nach Vorbestellung bestellen. Auch eine Selbstabholung ist möglich.

"Wir nehmen die Lage sehr ernst, die Lieferkette erfüllt alle Hygienestandards zu 100 Prozent", versichert das Stuwer. Bestellung und mehr Infos gibt es unter 0660/601 03 69, sowie hier auf der Stuwer-Homepage.

Das Stuwer liefert etwa Lángos mit Lachsforelle, Osttiroler Schlipfkrapfen oder Wiener Schnitzel.

Foto: Reichel

hochgeladen von Kathrin Klemm

Thali Fresh Indian Food

Verschiedene indische Speisen – auch in veganer Variante – werden Montag bis Freitag, 11–14 und 17.30–22 Uhr, Samstag, 17–22 Uhr und Sonntag, 11–22 Uhr, von der Vorgartenstraße 173 geliefert.

"Wir achten auf maximale Sicherheit, es gibt keinen direkten Kontakt. Alle Fahrer tragen Masken und desinfizieren ihre Hände und Geräte nach jedem Kundenkontakt.", wird versichert. Bestellung und weitere Infos telefonisch unter 01/212 44 77 oder direkt hier online.

Liwei’s Kitchen

Asiatische Küche bringt "Liwei’s Kitchen" von der Taborstraße 38 direkt nachhause. Von Nudelsuppe über Dim Sum bis Sushi: Gastronom Liwei Sun setzt auf die handgemachten Nudeln, frische und regionale Produkte sowie auf Originalrezepte und eigene Kreationen.

Bestellen kann man bei "Liwei’s Kitchen" direkt hier oder auch hier online. Mehr Infos gibt es telefonisch unter 01/890 90 15 oder auf www.liweiskitchen.at

Gasthaus Möslinger

Traditionelle österreichische Küche bietet das Gasthaus Möslinger im Stuwerviertel. Von Schnitzel, Fiakergulasch bis Tafelspitz – die Speisekarte des Familienbetriebs in zweiter Generation ist vielfältg.

Eine Bestellung direkt nachhause ist täglich, 11.30–19 Uhr, unter 01/728 01 95 möglich. Bei einer Abholung in der Stuwerstraße 14 gibt es einen Rabatt von 10 Prozent. Mehr Infos unter www.gasthausmoeslinger.at

Cafe Eckhardt

Kartoffelsuppe, Rindsgulasch mit Serviettenknödel oder Zwiebelrostbraten mit gedünsteten Bratkartoffeln bietet das Cafe Eckhardt zur Abholung.

Eine Abholung – nach Bestellung – ist täglich, 11–15 Uhr, am Handelskai 428 möglich. Um eine Bestellung am Vortag unter 01/720 60 09 oder Ecki@1wien.at wird gebeten.

Il Mercato

Mit viel "Amore" und speziellen Zutaten aus Neapel werden die Pizzen am Vorgartenmarkt (Stand 4) zubereitet. Angeboten werden neben Klassikern, wie Margherita, auch spezielle Pizzen mit Pistaziencreme, eine vegane Variante oder zwei süße Pizzen. "Wir bereiten auch Teig aus Dinkel- und Vollkornmehl zu", erzählt Italiener Florian Hoffer, der das Geschäft mit Mihaly Czine betreibt.

Aufgrund der aktuellen Situation kann man die besonderen Pizzen zwar nicht mehr vor Ort genießen, aber wird eine Abhol- und Lieferservice geboten. Geliefert wird täglich, 12– 22 Uhr über Mjam oder Lieferando. Die Abholung ist täglich, 12 bis 20 Uhr, nach Bestellung unter 0660/123 12 88 möglich.

Angebote in ganz Wien

