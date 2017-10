Moderne Wohnanlage mit Geschäftsflächen

11.10.2017, 09:18 Uhr

In zentraler Liga in Liezen ist ein exklusives Wohnhaus mit zwei Geschäftslokalen entstanden.

Die Siedlungsgenossenschaft Ennstal ist dem langersehnten Wunsch nach freifinanziertem Wohnraum in zentraler Lage in Liezen nachgekommen und hat in der Admonter Straße 1 ein exklusives Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Die Planung des Gebäudes stammt aus der Feder der KREINERarchitektur ZT GmbH.Das Projekt ist ein viergeschoßiger Massivbau mit Tiefgarage und beinhaltet im Erdgeschoß circa 270 Quadratmeter Büro-Geschäftsfläche, mit einer Raumhöhe von bis zu 300 Zentimetern und in den drei oberirdischen Geschoßen zwölf Wohneinheiten, davon sind acht etwa 60 Quadratmeter, drei knapp 90 Quadratmeter und eine Wohneinheit ungefähr 110 Quadratmeter groß.

Die Wohnungen werden sowohl im Eigentum als auch in Miete mit Kaufoption angeboten.Sie zeichnen sich vor allem durch ihre modernen Grundrisse sowie ihre ökologische Qualität aus.