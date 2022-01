Ein 38-Jähriger aus Wien wurde Sonntagvormittag bei einem Lawinenabgang am Hauser Kaibling schwer verletzt.

HAUS IM ENNSTAL. Der 38-Jährige war in einer Gruppe am Hauser Kaibling außerhalb des organisierten Skiraumes unterwegs. Alle Gruppenmitglieder waren mit Lawinenverschütteten-Suchgeräten und teilweise auch mit Lawinenairbag-Rucksäcken ausgestattet.

Die Gruppe wollte gegen 11.15 Uhr über den Nordost-Hang talwärts fahren. Der 38-Jährige fuhr zur Begutachtung in den Hang ein und löste dabei ein Schneebrett aus.Dem Mann gelang es noch rechtzeitig, seinen Lawinenairbag-Rucksack auszulösen, weswegen er nur teilweise verschüttet wurde.

Das Opfer konnte sich selbständig aus seiner Lage befreien, wurde jedoch bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins DKH Schladming gebracht werden. Mitglieder der Bergrettung Haus im Ennstal führten die Erstversorgung vor Ort durch. Alle anderen Mitglieder der Gruppe blieben unverletzt und waren vom Lawinenabgang nicht betroffen.



