Die Einwohnerzahl im Bezirk Liezen sinkt weiter. Allerdings weist die Statistik mit einem Rückgang von 60 Personen nur ein leichtes Minus aus. Das größte Plus in absoluten Zahlen verzeichnet die Stadtgemeinde Bad Aussee.

BEZIRK LIEZEN. Seit 2019 nimmt die Bevölkerungszahl im Bezirk Liezen stetig ab. Während alle anderen Teile der Obersteiermark mit teilweise großer Abwanderung zu kämpfen haben, ist der Rückgang in unserem Bezirk minimal. Mit Stichtag 1. Jänner 2021 lebten 79.592 Personen im flächenmäßig größten Bezirk Österreichs, das sind um 60 weniger als ein Jahr davor.

Klarer Gewinner



Während die vier größten Gemeinden allesamt einen Einwohnerschwund beklagen müssen, verzeichnet Bad Aussee mit einem Plus von 81 Personen den in absoluten Zahlen gesehen größten Sprung nach oben. Mit Respektabstand auf Platz zwei und drei klassieren sich Haus im Ennstal mit 37 und Michaelerberg-Pruggern mit einem Plus von 36 Personen.

In Bad Aussee vergrößerte sich die Bevölkerungszahl innerhalb eines Jahres um 81 Personen. Die Stadtgemeinde zählt insgesamt 4.911 Einwohner.

Foto: MeinBezirk/Silvia Himberger

hochgeladen von Christoph Schneeberger

Bezirkshauptstadt bleibt vorne



Die meisten Gemeindebürger haben Liezen (minus 70) und Landl (minus 67) verloren, Rottenmann weist 49 Einwohner weniger auf. Nichtsdestotrotz stellt Liezen mit 8.196 Bewohnern weiterhin die mit Abstand bevölkerungsreichste Gemeinde im Bezirk. Schladming (6.576) und Rottenmann (5.111) komplettieren die Stockerlplätze, Wildalpen bleibt mit 447 Einwohnern die am dünnsten besiedelte Bezirkgemeinde.



Bevölkerungsstand mit 1. Jänner 2021

Bezirk Liezen gesamt: 79.652 – 60 = 79.592

Liezen: 8.266 - 70 = 8.196

Schladming: 6.600 – 24 = 6.576

Rottenmann: 5.160 – 49 = 5.111

Admont: 4.974 - 20 = 4.954

Bad Mitterndorf: 4.920 + 20 = 4.940

Bad Aussee: 4.830 + 81 = 4.911

Irdning-Donnersbachtal: 4.122 + 25 = 4.147

Trieben: 3.364 – 35 = 3.329

Gröbming: 3.085 + 32 = 3.117

Stainach-Pürgg: 2.820 – 27 = 2.793

Ramsau: 2.798 – 6 = 2.792

Aigen im Ennstal: 2.682 + 28 = 2.710

Landl: 2.685 – 67 = 2.618

Haus im Ennstal: 2.421 + 37 = 2.458

Öblarn: 2.035 - 25 = 2.010

Mitterberg-Sankt Martin: 1.929 – 17 = 1.912

Altaussee: 1.872 + 7 = 1.879

St. Gallen: 1.798 – 10 = 1.788

Lassing: 1.717 – 5 = 1.712

Selzthal: 1.530 + 14 = 1.544

Sölk: 1.498 – 20 = 1.478

Aich: 1.297 + 22 = 1.319

Gaishorn am See: 1.300 – 11 = 1.289

Ardning: 1.212 + 28 = 1.240

Michaelerberg-Pruggern: 1.157 + 36 = 1.193

Grundlsee: 1.179 – 12 = 1.167

Wörschach: 1.140 + 21 = 1.161

Altenmarkt: 810 – 9 = 801

Wildalpen: 451 – 4 = 447



Das könnte dich auch interessieren:

Einwohnerzahl im Bezirk Liezen weiter rückläufig