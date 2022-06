Vor Kurzem fand an der Mittelschule Rottenmann eine Lesenacht für die ersten Klassen statt. Da im Alltag vieler Kinder das Lesen oftmals in den Hintergrund gerät und durch andere Unterhaltungsmedien ersetzt wird, ist eine Lesenacht ein idealer Zugang, um die Lesemotivation zu steigern.

ROTTENMANN. Lesen ist nicht nur stressreduzierend und wissensfördernd, es schult auch die Konzentrationsfähigkeit. Doch bei einer Lesenacht sollen auch sportliche Aktivitäten und Teambuilding-Übungen nicht zu kurz kommen.

Nach einer sportlichen Einheit am Nachmittag rückten Bücher in den Vordergrund.

Schülerinnen und Schüler trafen sich am Nachmittag mit ihren Lehrpersonen. Zuerst stand sportliche Betätigung am Programm, danach wurde das Nachtlager in den Klassen vorbereitet und die Kinder machten es sich in ihren Schlafsäcken zusammen mit ihrer Lieblingslektüre gemütlich.

Nein, das sind keine Bücher: Diesmal stand das Abendessen am Programm.

Im Anschluss wurde über die gelesenen Werke gesprochen. Nach dieser angenehmen und ruhigen Phase wurden die bestellten Pizzen geliefert und bei schönstem Sommerwetter im Freien auf der Schulhofwiese verzehrt.

Zu guter Letzt darf bei einer Lesenacht das Geschichtenerzählen nicht fehlen und deshalb wurden spätabends noch schaurige Grusel-Geschichten zum Besten gegeben. Nach anstrengenden Stunden freuten sich schließlich alle auf die Nachtruhe und auf das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen.

