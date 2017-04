Mit Elan in den Frühling

27.04.2017, 07:40 Uhr

Zusätzlich konnten in der Winterpause Sponsoren gefunden werden, die unsere ambitionierten Mädchen mit neuen Trainings-/ Präsentationsanzügen und Sporttaschen ausgerüstet haben.Auf diesem Weg möchten wir, die Spielerinnen und Trainer, uns sehr herzlich für die Unterstützung bei Herrn ZECHMANN Karl -Wirt in der Ketten-, Herrn GABRIEL Andreas -COLOSSEUM IRDNING-, Herrn GÖSCHL Alex -VAG Sound & Light- sowie bei der Firma McFLY Werbemanagement bedanken und gleichzeitig darum bitten uns auch in Zukunft nicht zu vergessen.Nicht zu vergessen sind natürlich die Eltern und Fans, die am Spielfeldrand für tolle Stimmung sorgen.Das letzte Heimspiel wurde gegen GRÖBMING zwar mit 0:2 verloren, aber wir hoffen auf etwas mehr Erfolg beim nächsten Heimspiel am 7.5. um 15 Uhr im Felsenparkstadion, wo wir auf die Spielerinnen aus PICHL stoßen werden.