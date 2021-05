In Oftering tritt Bürgermeister Dietmar Lackner von der SPÖ bei der Wahl 2021 an. 2015 konnte er sich knapp gegen Reinhard Ludwig Hadler von der ÖVP in der Stichwahl durchsetzen. Dieser legte am 16. August 2019 seine Funktionen, aufgrund eines Wohnortwechsels, zurück. Am 8. Mai gab die ÖVP Oftering bekannt, dass die WKO-Vizepräsidentin und ÖVP-Gemeinderätin Margit Angerlehner, für die Volkspartei, um das Amt des Gemeindeoberhaupts kandidiert.

ORFTERING. Den Sieg bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2015 holte sich die ÖVP mit 43,30 Prozent denkbar knapp vor der Bürgermeisterpartei SPÖ mit 43,15 Prozent. Während aber die VP 5,11 Prozent dazugewinnen konnte, verlor hingegen die SPÖ 2015 9,47 Prozent. 13,55 Prozent gab es 2015 für die Freiheitlichen.

Wahllokale und Öffnungszeiten (LINK)

Aktuelle Aufteilung im Gemeinderat:

ÖVP 43,30%, 11 Mandate (+4)

SPÖ 43,15%, 11 Mandate (0)

FPÖ 13,55%, 3 Mandate (+2)

Die Wahlbeteiligung im Jahr 2015 betrug 87%.

Bezirk Linz-Land wählt Gemeinderat, Bürgermeister und Landtag

Landtagswahl 2021 in OÖ – Ausgangslage und Umfrageergebnisse