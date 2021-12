Auch in schweren Zeiten bleiben Linzer Vereine und Charity-Einrichtungen aktiv und unterstützen jene LinzerInnen, die derzeit besonders stark auf Hilfe angewiesen sind.

LINZ. Im Frauenhaus, im Haus der Menschenrechte oder auf der Laufstrecke – wenn Weihnachtsfeiern entfallen und Christkindlmärkte zusperren müssen, gilt es für die karitativen Einrichtungen kreativ zu werden. Auch im KitchenHub im Franckviertel ist es derzeit ruhiger als sonst – in der Kantine der Initiative "Über den Tellerrand Linz" erhalten ansonsten jene Linzer, die sich keine gesunde und warme Mahlzeit leisten können, ein Mittagessen. Öffnen wird die Kantine erst wieder nach den Feiertagen am 7. Jänner. "In der Vorweihnachtszeit bieten wir eine kulinarische Weihnachtsbox an, und am 23. Dezember gibt es diese Box als Spende für ein Flüchtlingsquartier mit neun Familien in Linz", so Beate Adam vom KitchenHub.

"Es geht langsam das Geld aus"



Punsch trinken und dabei Gutes tun entfällt heuer auch vielerorts. Der Verein SOS-Menschenrechte verlegte seinen Punschstand ins Internet und verkaufte virtuelle Punschhäferl. Unter dem Motto "Gemeinsam neue Hoffnung schenken" ruft der Verein zu Spenden auf, mit denen Laptops, oder Deutschkurs-Gebühren für die Bewohner des Hauses der Menschenrechte bezahlt werden. Dass in der Vorweihnachtszeit keine Charity-Veranstaltungen möglich waren, spüren auch die beiden Kiwanis Clubs Linz Nike und Linz-Kepler. „Es geht uns langsam das Geld aus“, so Max Pernsteiner, Präsident von Kiwanis Linz-Kepler. Dennoch helfen die Kiwanis auch in schwierigen Zeiten.

"Schön, in glückliche Augen zu sehen"

So wurde für den 14-jährigen Ali im Lockdown eine Treppenraupe finanziert. Ali aus Altmünster ist auf den Rollstuhl angewiesen. Mit dem Steiggerät kann er jetzt wieder am Familienleben teilhaben. Der Aufruf kam aus dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Dank Spenden unter anderem der Firma Bandagist Heindl und Unterstützung der Barmherzigen Schwestern konnten die Kiwanis Clubs die 5.000-Euro-Finanzierung sicherstellen. „Gerade im Lockdown benötigen die Kinder unsere Hilfe, und es ist schön, in glückliche Augen zu sehen“, so Pernsteiner.

10.000 Euro für Linzer Frauenhaus



Eine besondere Charity-Aktion rief Offisy-Gründerin Stefanie Schauer ins Leben. Sie spendet den Verkaufserlös der Ohrringe des Schmucklabels "Maschalina" an das Frauenhaus Linz. Bis jetzt wurden mit der Ohrringerl-Charity mehr als 10.000 Euro gesammelt. "Während der Feiertage nimmt die Gewalt gegen Frauen zu. Wir können es leider nicht verhindern, aber wir können denen helfen, die es betrifft", sagt Schauer.

Zur Sache



Die "Christmas-to-go"-Boxen (Lamm, Huhn oder vegan) der KitchenHub-Mittagskantine im ehemaligen Chemie-Stüberl können per E-Mail bestellt werden: linz@ueberdentellerrand.org

Offisy-Geschäftsführerin Stefanie Schauer bietet handgefertigte und nachhaltige Ohrringe der Marke Maschalina an. Der Reinerlös geht an das Linzer Frauenhaus. Bestellbar auf offisy.at/shop

Der Verein SOS-Menschenrechte ruft zum "Gemeinsam neue Hoffnung schenken auf". Mit den Spenden werden Laptops, oder Deutschkurse für die Bewohner des Hauses der Menschenrechte bezahlt. Mehr auf sos.at