Hörersdorf/Mistelbach-Zistersdorf-Nienhagen/Deutschland: Kunstmaler Ronald "Hero" Heberling und sein Sohn Nicolai reisten kürzlich nach Nienhagen, Landkreis Celle, Deutschland, der Partnerstadt von Zistersdorf, wo sie von Bürgermeister Jörg D. Makel, herzlich begrüßt worden waren.

Botschafter des Weins

Die Heberling's fungierten gleichsam als Botschafter des Weins, als sie exemplarisch edle Tropfen mehrerer Winzer der Bezirke Gänserndorf und Mistelbach mitführten, die somit rechtzeitig einlangten, um an einer offiziellen Weinverkostung in Niedersachsen zu partizipieren.



Himmelsscheibe von Nienhagen

Die eigentliche Mission des Künstlers "Hero" war es aber, das von ihm erschaffene Kunstwerk "Himmelsscheibe von Nienhagen", welches er in Nienhagen im Rahmen eines öffentlichen Kunstprojekts mit Bürgerbeteiligung erschuf, rechtzeitig von dort wieder abzuholen.



Vernissage beim Dorfwirt

Das Werk wird nun in Österreich fertig gestellt, wofür die Stadtgemeinde Mistelbach eigens die Pforten des Gasthauses "Dorfwirt" in Hörersdorf bei Mistelbach - das derzeit einen Pächter sucht - öffnet, um für das kommende Kunstprojekt und einer zeitgleichen Ausstellung mehrerer Werke des Künstlers den optimalen Rahmen zu bilden.

Tag des offenen Ateliers

Die Vernissage findet im Rahmen der NÖ Tage des offenen Ateliers, am kommenden Samstag, dem 16. Oktober 2021, von 14 bis 18 Uhr, im Dorfwirtshaus in der Wirtshausgasse 2, in 2132 Hörersdorf statt.

Am Foto: Künstler Ronald "Hero" Heberling, Nienhagen's Bürgermeister Jörg Makel und Nicolai Heberling