Der Langenwanger Gernot Wiedner ist seit 1986 für das Außenministerium im Einsatz. Aktuell ist er Botschaftsrat und Konsul in Abu Dhabi.



Es sind mittlerweile neun Posten in sieben Ländern auf die der Langenwanger Gernot Wiedner vom österreichischen Außenministerium entsandt wurde. Immer mit dabei seine Frau Christine und seine Kinder Lisa und Nicholas. Seit drei Jahren arbeitet er als Botschaftsrat in Abu Dhabi. Die Woche hat den Langenwanger online zu einem Interview eingeladen.

Der Staatsdienst



Gernot Wiedner besuchte in Mürzzuschlag das Gymnasium. Hier lernte auch seine spätere Frau Christine kennen. Er absolvierte danach die Polizeischule in Wien und die Verwaltungsakademie des Bundes. "Nach einem Gespräch mit jemandem vom Außenamt, begann ich mich noch während meines Polizeidienstes für den Dienst im Außenministerium zu interessieren und dachte mir, nachlassen kannst immer, was man hat hat man. Das Neue, die Herausforderung hat mich gereizt", erzählt Gernot Wiedner. Und so begann er seine Diplomaten-Karriere im Jahr 1987 in der Schweiz in der Österreichischen Botschaft in Bern.

Botschaft Abu Dhabi



Mittlerweile blickt der Langenwanger auf 35 Jahre Dienst zurück und hat schon so einiges erlebt. "Es gibt tausende Highlights in diesem Beruf. Dieser Job bringt dich mit so vielen Leuten, Gesellschaften zusammen – ich könnte Bücher schreiben", so der 60-Jährige. Alle vier Jahre, außer es gibt einen triftigen Grund für eine Verlängerung, wird Gernot Wiedner in eine andere Botschaft versetzt. In Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, arbeiten in der Österreichischen Botschaft vier entsandte Bedienstete und zehn lokale Mitarbeiter.

Arbeit als Botschaftsrat



"Die Arbeit die ich hier für Auslandsösterreicher mache umfasst eigentlich alle Tätigkeiten die auch eine Bezirkshauptmannschaft und eine Gemeinde macht. Und für Ausländer geht es etwa um fremdenrechtliche Dinge oder um Beglaubigungen", erklärt Wiedner. Ein Beispiel: Auch wenn es Todesfälle unter Österreichern in Abu Dhabi gibt, muss sich die Botschaft um die Aufarbeitung kümmern – muss Angehörige informieren und Überstellungen. Und auch wenn sich Delegationsbesuche ankündigen, ist die Botschaft in Abu Dhabi für die Organisation und den Ablauf verantwortlich.

Familie

Immer an der Seite von Gernot Wiedner ist seine Frau Christine. "Sie hat es geschafft in all den Ländern in denen wir waren immer in ihrem Beruf als Augentherapeutin zu arbeiten", sagt Wiedner. Seine beiden Kinder sind mittlerweile sesshaft geworden: Lisa (30) in Amsterdam und Nicholas (34) in den USA. "Wir haben oft mit den Kindern darüber gesprochen wie sie die Vergangenheit sehen – das ständige Wechseln des Zuhauses. Beide sind der Meinung, dass die Vorteile eindeutig überwiegen. Sie können viele Sprachen, haben verschiedenste Kulturen kennengelernt und haben Freunde weltweit. Die Nachteile meinen sie sind, dass sie Freunde auch wieder verloren haben und immer wieder von Neuem beginnen mussten", erzählt Wiedner.

Heimat Mürztal



In der Heimat haben sich Christine und Gernot Wiedner 2001 in Langenwang ein Haus gebaut. Viel haben sie es bis jetzt noch nicht bewohnt – meist nur im Urlaub. "In meiner Pension werden wir aber nach Langenwang ziehen", betont der 60-Jährige. Das Mürztal ist und bleibt seine Heimat wie er betont. Was er am meisten in Abu Dhabi vermisst? "Das sind die Berge, Bäume und der Schnee!"

