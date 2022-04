Der von Spital am Semmering nach Potsdam ausgewanderte Autor Bernhard Hofer veröffentlicht dieser Tage seinen neuen Roman in der Serie "Tannenfall".

SPITAL AM SEMMERING/POTSDAM. Unter dem Titel "Die verschwundene Welt" begibt sich Hofer abermals auf die Suche nach einem mystischen Ort, der durchaus auch irgendwo im Mürztal liegen könnte. Für die Leser bedeutet dieses Rätsel aber auch, dass sie sich nicht sicher sein können, wo die Grenze zwischen Wahrheit und Einbildung verläuft.



Entwicklungsroman, Krimi-Noir und Phantastik

Im Zentrum des Romans steht Dorothea Almer, die in ärmlichsten Verhältnissen als Tochter eines Fischers an der Amalfiküste aufwächst. Nachdem ihre Eltern beide ums Leben kommen trifft sie in einer schicksalhaften Begegnung auf den Nervenarzt Josef Almer. Nach einem Studium an der Universität Mailand findet sie schließlich als Mitarbeiterin in seinem psychiatrischen Sanatorium in der Abgeschiedenheit der Lombardei einen neuen Lebensmittelpunkt. Hier ändert sich der Ton des Romans grundlegend.

Die biographisch beginnende Geschichte stürzt ab diesem Punkt immer mehr in eine elementare Bedrohlichkeit. Grausame Experimente an psychisch erkrankten Menschen, die hier »Wirte« genannt werden, psychotische Episoden, ein mächtiger Familienclan und das große Rätsel um einen mystischen Ort, an dem alle losen Enden zusammenlaufen – eine spannende literarische Reise ist garantiert.

Das Buch ist im Emons-Verlag erschienen, umfasst 432 Seiten und ist um 18,60 Euro im österreichischen Buchhandel erhältlich.

