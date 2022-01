In den letzten Jahren häufen sich die Berichte über Eis- bzw. Winterschwimmen oder -baden. Die WOCHE-Redaktion war bereits im letzten Jahr neugierig auf diesen Trend und so eröffneten Martin Ropatsch und Tamara Himsl bereits im Februar 2021 die Badesaison am Schotterteich in Krieglach. Bei erfrischenden 4 Grad Wassertemperatur staunten die Fischer, die ihr Lager gerade am Teich aufgeschlagen hatten, nicht schlecht, als die beiden kälteresistenten Redakteure die Hüllen fallen ließen und ins Wasser gingen.

Atemlose Redakteure

„Beim ersten Badegang nahm es mir im wahrsten Sinn des Wortes den Atem und ich hatte wirklich großen Respekt vor der Kälte, die mir im ersten Moment das Gefühl gab, bewegungsunfähig zu sein“, erzählt Tamara vom ersten Eintauchen. „Ich bin ja ohnehin mehr der Sauna- und Whirlpool-Typ, Tamara neigt aber dazu, meine Einwände nicht ernst zu nehmen, sondern nur mit ‚mimimi‘ zu kommentieren, somit blieb mir nichts anderes übrig, als ins kalte Wasser zu springen – naja gehen“, lacht Martin Ropatsch.

Tamara Himsl und Martin Ropatsch: Baden im Februar 2021.

Heuer bekam die ganze Geschichte bereits eine Eigendynamik. So wurde das Baden bereits für den 14. Jänner vereinbart. Diesmal war Martin Ropatsch zwar leider verhindert, dafür hatte Tamara Himsl Begleitschutz von Michael Kainer und Claudia Pilgersdorfer. Als Profi und special guest war die Polizistin, erfahrene Taucherin und Eisschwimmerin Susi Roth aus Kapfenberg mit von der Partie, die dem kälteresistenten Trio wertvolle Verhaltenstipps gab.

Susi Roth beim Besichtigen der Eissituation

Der Schotterteich ist derzeit fast komplett mit einer Eisschicht bedeckt, nur im FKK-Bereich ist es möglich, ohne Axt ins Wasser zu gelangen. Wie bereits im letzten Jahr nahm die Kälte im ersten Moment den Atem, danach durchfluten jedoch Endorphine den Körper. Das Gefühl ist unbeschreiblich, diese Erfahrung zu machen, kann nur empfohlen werden.

Wenn der Plan war, die Badesaison zu eröffnen wurde die Rechnung jedoch ohne Stefan Rinnhofer aus Krieglach gemacht. Seit bereits zwei Jahren geht Rinnhofer täglich baden – ob Sommer oder Winter. Auf die Frage, was ihn antreibt, lächelt er und antwortet mit einer Gegenfrage: „Bist du drin gewesen – wenn ja, brauchst du diese Frage nicht stellen. Es ist einfach eines der besten Gefühle überhaupt!“.

Claudia Pilgersdorfer, ihres Zeichens Energetikerin und Masseurin verwöhnte nach dem Schwimmen sogar mit einer sanften Raindrop-Massage. Spaziergänger staunten nicht schlecht ob des eher ungewöhnlichen Bildes, das sich da zu dieser Jahreszeit am Teich bot.