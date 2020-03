Rund 50 Aussteller sind bei der Häuslbauermesse beim Turmwirt in Kindberg-Mürzhofen dabei.

Jedes Jahr kommen rund 2.500 Besucher zur Häuslbauermesse zum Turmwirt in Kindberg-Mürzhofen. Heuer findet die Fachmesse am 7. und 8. März bereits das 24. Mal statt. Interessierte finden hier bei den Messeständen der rund 50 Aussteller alles rund ums Bauen, Wohnen und Renovieren. Der Eintritt zur Messe ist frei.

"Guter Branchen-Mix"

"Auch heuer gibt es bei der Häuslbauermesse einen guten Branchen-Mix. Von der Erdbau-Firma über Raumausstatter, Bad- und Fliesenfachgeschäfte bis hin zum Installateur und Dachdecker sind alle Sparten vertreten. Man könnte quasi beim Durchgehen den Bau eines ganzes Hauses planen", sagt Organisator "Turmwirt" Josef Monschein. Ansprechen will man mit der Messe auf fast 2.000 Quadratmetern in einem Zelt und am Freigelände aber nicht nur Häuslbauer, sondern auch Leute, die ihre Wohnung, ihr Haus umbauen oder sanieren möchten.

"Kein Drumherum"

Besonders stolz ist Monschein auf die hohe Anzahl von Besuchern, die wirklich "nur" aus reinem Interesse an den Firmen zur Häuslbauermesse kommen. "Denn bei uns gibt es kein Drumherum. Die Messe ist eine reine Fachmesse und im Mittelpunkt steht die Information über die verschiedenen Angebote unserer Aussteller. Die Besucher schätzen die gute Beratung vor Ort; sie wissen, dass sie bei der Häuslbauermesse sämtliche Fachfirmen finden. Viele Firmen halten mir seit Beginn die Treue", betont Monschein.

Die Häuslbauermesse Mürzhofen ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Hier gehts zur Aussteller-Liste