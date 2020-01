Das Mürzer Wintersportmuseum hat Chancen, bei den Winterspielen 2022 in Peking dabei zu sein.

Zum Zustandekommen dieses Deals hat Bgm. Karl Rudischer bereits etliche Gespräche mit chinesischen Vertretern geführt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Rudischer über das Vorhaben: „Das Wintersportmuseum Mürzzuschlag sammelt seit seinem Bestehen und hat eine bedeutende skihistorische Sammlung aufgebaut, die teilweise aus mehrfach vorhandenen Exponaten besteht“, so Rudischer. In einem der Austragungsorte in Chongli wird von den Chinesen für die Winterspiele ein Museum geplant. Nachdem das Mürzer Wintersportmuseum alle seine Bestände kategorisiert hat und wertvolle Exponate in einem Schaudepot für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, gibt es noch eine riesige Gebrauchtsammlung für einen möglichen Verkauf oder Verleih. Ein Teil davon wurde nun mit einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates den Chinesen mit Zusatzleistungen (Beratung etc.) angeboten. Je nach Abnahme von den mehrfach vorhandenen Exponaten könnte für das Wintersportmuseum ein Verkaufserlös von rd. 300.00 Euro erzielt werden.

Das Wintersportmuseum Mürzzuschlag ist immer wieder international gefragt und bei Ausstellungen wie zum Beispiel in Sapporo 1972, in Nagano 1992 oder bei der größten Sportmesse des Deutschen Skiverbandes, der ISPO München, vertreten. Sonderpräsentationen gab es auch schon in der Wiener Hofburg (2010) und zuletzt bei den Planai-Welten in Schladming.