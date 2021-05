Impf-Zwischenfall im Voestwerk in Mürzzuschlag

Spritzen angeblich mehrfach verwendet. 60 Mitarbeiter müssen zum HIV-Test.

Die Mitarbeiter der Voestalpine werden in der Obersteiermark in dieser Wochen in einer Betriebsaktion gegen Corona betrieblich geimpft. Dabei kam es nun zu einem Zwischenfall im Mürzzuschlager Werk.

Während der Impfaktion soll Spritzen mehrfach bei verschiedene Patienten eingesetzt worden sein. Die betroffenen Mitarbeiter müssen nun zu einem HIV- und einem Hepatitis-Test. Für die Mitarbeiter ist banges Warten angesagt: eine HIV-Infektion ist oft erst nach Wochen nachweisbar.

60 Mitarbeiter betroffen

Ein arbeitsmedizinisches Institut aus Kapfenberg hat als externer Dienstleister den Auftrag für die Abwicklung der Covid-19-Impfung von Mitarbeitern der Voestalpine Böhler Bleche übernommen. Eine Untersuchung des Instituts hat ergeben, dass die ausführende Ärztin Impfmaterialien zum Teil falsch angewendet haben könnte. Alle erforderlichen Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet.

Die Geschäftsführung der Böhler Bleche hat umgehend alle betroffenen Mitarbeiter kontaktiert und informiert. Die ärztliche Betreuung wurde umgehend sichergestellt. Böhler Bleche hat noch am Mittwoch bei der Bezirkshauptmannschaft in Bruck eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Die Ärztin wurde vom Dienst freigestellt.

„Für uns ist es unverständlich, dass es im Rahmen dieser Impfungen überhaupt zu Mängeln bei Qualität und Hygiene kommen kann“, erklärt Voestalpine-Sprecher Peter Felsbach. „Wir setzen alles daran, die Aufklärung für die Mitarbeiter so schnell wie möglich zu gewährleisten.“