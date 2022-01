In ihrer letzten Regierungssitzung vor Weihnachten hat die Steiermärkische Landesregierung beschlossen, das niederschwellige Impfangebot nochmals auszubauen: Ab Jänner 2022 startet ein dritter Impfbus in der Steiermark, der vorrangig in der Obersteiermark zum Einsatz kommen wird.

Test- und Impfstraßenkoordinator Harald Eitner, der auch für die Koordination der Impfbusse in der Steiermark verantwortlich zeichnet, unterstreicht: „Seit dem Start der Impfbusse wurden bei diesen mobilen Impfstraßen bereits über 14.300 Steirerinnen und Steirer geimpft. Gerade in den vergangenen Wochen ist der Andrang an den Stationen der Impfbusse stark gestiegen. Der dritte Bus wird in Leoben stationiert sein und damit die Fahrzeiten zu den Standorten in der Obersteiermark deutlich verkürzen."

Der dritte Impfbus startet am 4. Jänner und wird an diesem Tag die Stationen Langenwang und St. Lorenzen im Mürztal besuchen. Weitere Details sowie den gesamten Fahrplan für die erste Jänner-Woche finden Sie auf impfen.steiermark.at.