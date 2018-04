Bereitschaftsdienst, Notdienst von Ärzten und Apotheken, Rat und Hilfe im Mürztal

20.04.2018, 08:42 Uhr

Diese Ärzte und Apotheken haben dieses Wochenende für Sie im Mürztal Bereitschaftsdienst. Wichtige Telefonnummern für Rat und Hilfe. KW 16/17 2018.

Notdienste Ärzte

Den aktuell in Bereitschaft stehenden Arzt erfahren Sie an Werktagen von 19 bis 7 Uhr sowie am Wochenende und Feiertagen rund um die Uhr unter Tel. 141.21./22. April:Dr. Heinrich Weilharter,Mariazeller Straße 4,Mürzzuschlag,Tel. 03852/4870.21./22. April:Dr. Birgitta Maierhofer,Bundesstraße 29,Spital/Semmering,Tel. 03853/48333.

Bereitschaftsdienste Apotheken

Rat und Hilfe im Mürztal

21./22. April:Dr. Anita Gebeshuber,Grazer Straße 15,Langenwang,Tel. 03854/2470.21. April:Dr. Georg Müller,Rote-Kreuz-Straße 5,St. Barbara-Veitsch,Tel. 03856/2085.22. April:Dr. Martin Ilgerl,Angerweg 44,Kindberg,Tel. 03865/2480.21./22. April:DA Dr. Hugo Primessnig,Wieden 109,Kindberg-Allerheiligen,Tel. 03864/3828.21./22. April, 10-12 Uhr:Dr. Wilfried Öller,Hammerbachgasse 33,Kindberg,Tel. 03865/2267.LandeswarnzentraleTel. 0316/877-77,BezirkspolizeikommandoTel. 059133/6250.Mürzzuschlag:Apotheke zum Heiligen Josef, Wiener Straße 27, Tel. 03852/2433.St. Barbara-Mitterdorf:Apotheke zur Heiligen Barbara, Grazer Straße 69, Tel. 03858/6160.Langenwang:Andreas Apotheke, Grazer Straße 10, Tel. 03854/2085.Kindberg:Apotheke zum Heiligen Josef, Hauptstraße 28, Tel. 03865/2584.Mürzzuschlag, 20. April, 14-17 Uhr: Mag. Peter Freiberger, Wiener Straße 50-54, Voranmeldung: 03852/30080.Infos Pflege, Soziales, Gesundheitsförderung. Gesundheitszentrum Mürzzuschlag, Tel.: 0800/312234.Kostenlose Helpline der Wirtschaftskammer Steiermark, Mo. bis Fr. 8-18.30 Uhr, Tel.: 0800/204203. Psychosoziale Beratungsstelle, Mürzzuschlag: Mo. und Fr. 9-12 Uhr, Di. und Do. 10-15 Uhr, Mi. 15-19 Uhr, Tel.: 03852/4707.Beratung, Vermittlung, Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Dorfstr. 3, Mi., Do., Fr. 16 bis 18 Uhr. Kontakt: Aloisia Pirker-Ebner, Tel. 0699/14600031; Achim Lernbass, Tel. 0699/14600026. Infos Facebook unter "Streetwork Mürztal". Suchtberatung Mürzzuschlag: b.a.s., Journaldienst Mi. 9-10 Uhr, Tel.: 0664/9683240.Hotline täglich 9-21 Uhr, Tel. 0316/574740, obersteiermark@anonyme-alkoholiker.at. Meeting Mürzzuschlag: freitags, 19 Uhr, Haus der Begegnung (Kirchengasse 1).Kinderschutzzentrum, Hotline: 03862/22430.täglich 0-24 Uhr, Notrufnummer 0316/429900 oder 03862/27999. Frauenberatungsstelle, Tel.: 0664/88340367.