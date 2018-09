Ein Spielplatz von den Experten selbst: 32 Kinder gestalteten neuen Spielplatz in St. Barbara

07.09.2018, 15:20 Uhr

St. Barbara: 32 Kinder gestalteten mit Gemeindevertretern und dem Verein "Fratz Graz" einen Spielplatz.

Der neue Spielplatz

Von der Idee zum Modell

Jugend-Aktiv-Park geplant

St. Barbara: Neun Monate hat es gedauert, bis der neue Spielplatz in der Schulstraße in St. Barbara-Mitterdorf fertig war. Die Ideen dafür kamen von den Experten selbst – von 32 Kindern aus St. Barbara. Letzte Woche wurde die "Kinderwelt St. Barbara", wie sie ihn selber benannt haben, offiziell eröffnet.Eine Schaukel, eine Balancierstange, eine Sandmulde samt Sonnensegel und Stahl-Rutsche, ein Trinkbrunnen, zwei Bänke und ein Tisch, sowie ein Baumhaus: das alles gilt es am neuen Spielplatz zu entdecken. "Ich habe mich sehr gefreut wie mich Bürgermeister Jochen Jance angerufen hat und gefragt hat, ob es eine Möglichkeit gibt, gemeinsam mit Kindern einen Spielplatz zu entwerfen", sagt Landesrätin Ursula Lackner, die zur Eröffnung gekommen war.Als Partner konnte "Fratz Graz" gewonnen werden. Ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich für die Schaffung, Verbesserung und Erhaltung kinder- und jugendfreundlicher Spiel- und Lebensräume in der Steiermark einzusetzen. "Insgesamt gab es drei Workshops. Am Anfang haben wir mit den Kindern viel fantasiert was es alles gäbe für einen Spielplatz. Nach der Erstellung einen Hitliste und nach Abstimmung mit der Gemeinde haben wir gemeinsam ein richtiges Modell gebaut, wie der Spielplatz aussehen wird", erzählt Geschäftsführer Ernst Muhr von "Fratz Graz", der gemeinsam mit der Landesrätin eine Box mit verschiedenen Spielzeugen für die Sandmulde mitgebracht hatte. Die Box steht am Spielplatz, das Spielzeug kann ausgeliehen werden. Gekostet hat die "Kinderwelt St. Barbara" 50.000 Euro, die Hälfte wurde vom Land Steiermark beigesteuert."Aus dem Beteiligungsprojekt ist nicht nur dieser Spielplatz für Kinder hervorgegangen. Wir planen im Ortsteil Wartberg bei den alten Tennisplätzen einen Jugend-Aktiv-Park mit Skaterpark, Bodentrampolin, Rasenvolleyball-Platz und einem Parkours", verrät Bürgermeister Jochen Jance. Der Kostenvoranschlag dafür beläuft sich auf 150.000 Euro. Gebaut soll der Park im nächsten Jahr werden.