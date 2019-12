In traditionell feierlicher Form wurde in der Pfarrkirche St. Peter am Kammersberg das Friedenslicht an die Feuerwehrjugend des Bereiches Murau übergeben. Die Feuerwehrjugend aus St. Peter am Kammersberg hatte dieses in Graz beim ORF Funkhaus abgeholt und in die Pfarrkirche St. Peter am Kammersberg, wo es nach einer Segensfeier durch Diakon Rupert Unterkofler an die Feuerwehrjugend durch Bereichskommandant LFR Helmut Vaosld, Bürgermeister Herbert Göglburger und weiteren Feuerwehroffiziere übergeben wurde. Musikalisch umrahmt wurde diese Feier vom Bläserquartett des Musikvereines St. Peter am Kammersberg.