Ortsparteitag der ÖVP Stadl-Predlitz

23.04.2017, 11:52 Uhr

Im Gasthof Steinerwirt in Predlitz fand der Ortsparteitag der ÖVP Ortsgruppe Stadl-Predlitz statt. OPO Johannes Rauter konnte dazu zahlreiche Parteimitglieder und Freunde aus allen Ortsteilen begrüßen.

PREDLITZ (red.) Ein ganz besonderer Gruß galt Landtagspräsidentin LAbg. Manuela Khom, den Altbürgermeistern Matthias Karner und Eduard de Monte sowie den Obmännern der einzelnen Bünde.Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des Parteivorstandes. Bgm und Ortsparteiobmann Johannes Rauter wurde mit 100 % für die nächsten Jahre wieder zum Parteiobmann gewählt. Auch alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt. Obmann-Stellvertreter sind Mag. Dieter Soukup und GR Bernhard Landschützer.

Bgm. Johannes Rauter brachte einen umfassenden Tätigkeitsbericht über seine Arbeit seit der Gemeinderatswahl im Jahr 2015. Unter dem Motto „ehrlich reden, mutig handeln und steirisch bleiben“ gab Landtagspräsidentin LAbg. Manuela Kohm einen umfassenden Bericht über ihre Tätigkeit als Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag und aktuelle Ereignisse in der Landes- und Bezirkspolitik. Sie lobte insbesondere die gute Arbeit und das Bemühen von Bgm. Johannes Rauter.Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Ehrung von verdienten Funktionären. Für besonders verdienstvolle Mitarbeit in der Steirischen Volkspartei wurden KR Siegfried Brandstätter, Mag. Dieter Soukup, Ing. Kurt Trinker und Gerhard Dröscher mit dem Bronzenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.Bgm. Johannes Rauter dankt für das große Vertrauen und der Wiederwahl zum Ortsparteiobmann. Es ist sein Ziel das verbindende, und nicht das trennende in den Vordergrund zu stellen, die Gemeinde Stadl-Predlitz soll weiterhin attraktiv, lebenswert und zukunftsicher sein und bleiben.Quelle: Pressetext VP Ortspartei Stadl-Predlitz