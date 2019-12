Die Roaring Sixties Company lässt die gute alte Zeit wieder aufleben.

JUDENBURG. Obwohl 1969 in den USA viele gefragte Veranstaltungsorte abgesagt hatten, weil sie dachten, „da kommen jetzt Tausende langhaarige Hippies, durchwühlen ihre Stadt, ärgern ihre Kühe und klauen ihre Hühner, oder was auch immer“, feiert heuer die Musikwelt bereits das 50. Jubiläum des legendärsten Musik-Events aller Zeiten - „Woodstock“.

Zeitzeugen

The Roaring Sixties Company präsentiert seit 15 Jahren in der Formation aus rar werdenden Zeitzeugen und begeisterten Musicyoungsters den Geist der 60er- und 70er-Jahre. Diese Band hat es mittlerweile bis nach Liverpool und Hamburg geschafft, im Woodstock-Jubiläumsjahr finden sich im Eventkalender der Band zahlreiche Konzerte. Die Roaring Sixties Company macht auch heuer auf ihrer ausgedehnten Tour Station in Judenburg und bringt am 27. Dezember die Woodstock-Hits auf die Bühne des Veranstaltungszentrums in Judenburg.

Playlist

Auf der Playlist stehen an diesem Abend die Songs vieler Woodstock-Legenden wie Jimi Hendrix, Joe Cocker oder Carlos Santana. Zudem gibt es die größten Hits der besten Musiker dieser Zeit.Bei den live gespielten Mega-Hits dieser einmaligen Sixties-Party steht im Veranstaltungszentrum Judenburg zuhören, tanzen und sich erinnern im Vordergrund.

