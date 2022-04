"3 in 1" nennt sich das neue Buch des Spielberg Autors Harald Hartl. Drei völlig unterschiedliche Geschichten finden darin Platz.

MURTAL. Kaum ein Autor aus der Region hat in den letzten Jahren so viele Bücher veröffentlicht wie Harald Hartl. Der Spielberger begann nach einer persönlichen Lebenskrise mit dem Schreiben und in diesen Tag hat sein 17. Werk das Bücherweltleben erblickt.

"3 in 1" nennt sich das neue Werk und der Name ist Programm.

Drei Geschichten

Hartl hat dieses Mal drei ganz unterschiedliche Geschichten zu Papier gebracht. In der ersten geht es um das persönlich Schicksal von Albert und dessen Umgang mit der Diagnose Prostatakrebs. Er erzählt über die vielen diagnostischen Untersuchungen samt Gewebsentnahmen und die damit einhergehenden psychischen Belastungen. Interessante Einblicke in moderne Operationstechniken bei der Prostatektomie werden ebenso thematisiert wie die guten Chancen, bei einer Früherkennung des Karzinoms wieder völlig zu genesen.

In der zweiten Geschichte, einem Krimi, wird ein katholischer Priester tot auf der Treppe zur Kirchenkanzel aufgefunden. Bald wird die These eines Unfalls aufgrund der Spurenlage von den Ermittlern verworfen. Einen Tag später stürzt seine Pfarrhaushälterin aus dem Fenster. Auch sie erliegt ihren Verletzungen. Lange tappen die Ermittler im Dunkeln, ehe ein Motiv aus der Vergangenheit sie auf die richtige Spur bringt.

Urlaubsfeeling, Erotik und grenzenlose Liebe, aber auch die schwerwiegenden Folgen nach einem Verkehrsunfall – retrograde Amnesie und psychische Blindheit – sind die Zutaten für die gefühlvolle dritte Geschichte.

Schreiben aus Spaß

Hartl hofft, mit seinem neuen Buch wieder viele Menschen erreichen und berühren zu können. "Ich schreibe nicht für mein Ego, schon gar nicht in der Hoffnung, damit Geld zu verdienen, noch einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Ich schreibe, weil ich Spaß daran habe und weil es meiner Seele guttut", so Hartl.

Das Werk kann man als eBook, Taschenbuch und gebundenes Buch (Hardcover) online bestellen, aber auch in Buchhandlungen in Judenburg und Knittelfeld, vor allem aber auch bei Hartl persönlich erwerben. Mehr Infos gibt's auf Hartls Website.