Die GTW Gastronomietechnik lud zur offiziellen Eröffnung ihres neuen Schauraumes ein.

In festlichem Rahmen wurde am Freitag, 28. August 2020, der modern umgebaute Standort mit Schauräumen, neuen Büroräumlichkeiten und einem einladenden Eingangsportal eröffnet. Die Bauarbeiten haben im April begonnen und wurden im Juni beendet.Die GTW (Gastronomietechnik Weilharter) ist ein professioneller Partner für Großkücheneinrichtungen, Kassensysteme, Kaffeevollautomaten, Service und Reparatur gastronomischer Geräte. Das Unternehmen kann auf 30 Jahre Erfahrung und zufriedene Kunden zurückblicken.

2011 erfolgte die Firmenübernahme vom Firmengründer Hanns Weilharter durch die Brauerei Murau. Seither ist die GTW ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Brauerei Murau. Drei Jahre später siedelte der Standort von Graz nach Zeltweg, wo heute kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für erstklassige Beratung, Verkauf und ein umfassendes Service in der Gastronomietechnik im Einsatz sind. Die GTW bietet von der Planung bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand, übernimmt das Projektmanagement und sorgt bei Einzelanschaffungen für eine sorgfältige Inbetriebnahme und Schulung sowie Begleitung bei Großprojekten.

Aktuell umgesetzte Projekte wie die Gastro-Einrichtung des neuen Gipfelrestaurants „Eagle“ am Kreischberg und der Ring-Rast in Spielberg sind nur zwei der zahlreichen Referenzkunden des erfolgreichen Murtaler Unternehmens.

Der Umbau des Firmengebäudes konnte mit Unterstützung von starken Partnern wie dem Architekturbüro DI Heimo Wieser, den Baufirmen Kaltenegger und PAKA Bau, dem Installationsbetrieb Mosshammer, Elektro Alfred Köffel, Stahl- und Alubau Sgardelli, Dachdeckerei Wallner, Zimmerei Franz Galler, Baumausstatter Gerald Buchsbaum, Malereibetrieb Kristan sowie TRS Sonnenschutz & Steuerungstechnik zeitgerecht und professionell durchgeführt werden.

Für das leibliche Wohl bei der offiziellen Eröffnung der neuadaptierten Firmenräumlichkeiten der GTW in Zeltweg sorgte ein Team des Murtal Catering, dessen Chef Peter Dietrich bei der Eröffnung ebenfalls anwesend war.

Einen Bericht von der Eröffnungsfeier finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.