Die Ermi-Oma zu Gast in Spielberg: Echt, alltagstauglich und vor allem lustig

21.04.2017, 12:35 Uhr

- Zum wiederholten Mal verließ die Ermi-Oma ihr 13m2 großes Zimmer im Altenheim, um Spielberg einen Besuch abzustatten. Dabei integrierte sie nicht nur in gewohnter Manier das Publikum, sondern startete auch einen zweifelsohne nicht immer alltagstauglichen Angriff auf die Lachmuskeln des begeisterten Publikums.Was mit einer Dreiecksbeziehung zwischen ihr, dem Stützstrumpf und der Buttermilchverabreichenden Schwiegertochter begann, entwickelte sich im Laufe des Programms zu einem ausgewachsenen Ärztemarathon und einer beinahe stattfindenden Hochzeit im Publikum.

Alles in allem hören- aber vor allem sehenswert was Rudi Weißenbacher im Rahmen des Kulturprogramms in den Roten Saal nach Spielberg holte.Einen Bericht über die Veranstaltung finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.