Die Judenburger Steirernacht - ein Fest in Tracht

09.10.2017, 16:18 Uhr

Wenn in Judenburg zur "Steirernacht" geladen wird, dann heißt es nichts wie rein in die Dirndl und Lederhosen.

- Bei der allseits beliebten und mittlerweile schon 7. Auflage der Steirernacht war auch diesmal wieder gute Stimmung und ein Mix aus Live-Musik und DJ Sound angesagt.Jung und Alt brezelten sich ordentlich auf und sorgten für so manch volles Lokal und Ausnahmezustand. Viele der zahlreichen Gäste traf man an diesem Abend gleich in mehreren Lokalen wieder - kein Wunder war die Auswahl nicht nur aufgrund der 3 neuteilnehmenden Lokale entsprechend groß.Während der Genussraum steirische Schmankerl wie Ripperl & Co. auftischte, war in den übrigen Lokalen Schorf's Eck, Mittoni, Michis Pub, O'Briens, Mojito, B3 und Ludwig besonders Party angesagt.Einen Bericht über die Judenburger Steirernacht finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.