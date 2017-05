Eine Königin in ihrem Element

04.05.2017, 10:01 Uhr

Eva Spiegel aus dem Pölstal ist viel mehr als "nur" Blumenkönigin.

Vielfältig

PÖLSTAL. Seit drei Monaten sitztals neue steirische Blumenkönigin auf ihrem symbolischen Thron. Ihre bisherige Bilanz: „Es ist super - ich bin voll in meinem Element.“Die 20-jährige Pölstalerin repräsentiert in ihrer Funktion in den kommenden zwei Jahren die steirischen Gärtner, Floristen und Baumschulen. Diese Aufgabe ist ihr wie auf den Leib geschneidert. Nach der Ausbildung in der Fachschule Großlobming absolvierte sie eine Lehre in der Gärtnereiin Pöls - dort ist sie heute noch als Gärtnerin beschäftigt. „Die Arbeit ist sehr vielseitig“, erzählt die Blumenkönigin. Die Palette reicht von Schnittblumen über Trauerfloristik bis zur Baumschule und Landschaftsgestaltung. Spiegel: „Fad wird es mir nicht.“

Ausgelastet

Motiviert

Gesellig

Aber auch sonst ist die junge Pölstalerin voll ausgelastet. Neben ihrem Job absolviert sie derzeit die Ausbildung zur Gärtnermeisterin. Und als ob das nicht reichen würde, ist sie im Winter als Kinderschilehrerin am Kreischberg unterwegs. Dafür hat sie ihre Funktion als Klarinettistin im Musikverein St. Oswald-Möderbrugg derzeit ruhend gestellt. „Ich habe im Moment genug andere Sachen zu tun, aber nach den zwei Jahren bin ich sicher wieder aktiv dabei“, berichtet sie.Für ihre Amtszeit hat Spiegel einiges vor. Zwischen 30 und 40 Termine jährlich stehen im Kalender. Darunter bislang etwa Auftritte beim Bauernbundball oder bei der Eröffnung der Frühjahrsmesse in Graz. Am Donnerstag geht es zum „Gaumenfrühling“ in die Fachschule Schloss Feistritz. Eine Blumenkönigin ist schließlich immer ein gerne gesehener Gast.„Jeder Termin ist etwas ganz Besonderes. Man trifft viele Leute und kann neue Freundschaften schließen“, sagt Spiegel. Ein gewisses Organisationstalent ist bei den vielfältigen Aufgaben natürlich auch nötig. „Man muss sich das schon gut einteilen. Aber ich wollte schon immer Blumenkönigin werden, da macht es gleich umso mehr Spaß.“ Für alle Hobbygärtner hat die Blumenkönigin noch einen Tipp für das wechselhafte Wetter parat: „Abwarten und die Blumen nicht zu früh rausstellen. Der Sommer kommt bestimmt irgendwann.“