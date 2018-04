"Grazer Merkur" 2018 an OSR Heimo Tschernatsch

22.04.2018, 08:55 Uhr

n Graz die größte philatelistische Auszeichnung Österreichs, der, an den(Foto) überreicht.Der Grazer Merkur, initiiert von der Grazer Philatelistischen Gesellschaft im Jahre 1965, wurde von ihrem Präsidentenmit Frauin Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Graz und Herrnvon der Österreichischen Post AG übergeben. OSR Heimo Tschernatsch erhielt diese Ehrung auf Grund seiner Verdienste um die Philatelie. Der Geehrte bekam die besondere Auszeichnung unter anderem wegen seiner zahlreichen schriftlichen Veröffentlichungen, seiner Forschung im Bereich der Postgeschichte und wegen seines steten Engagements bei der Organisation unterschiedlicher philatelistischer Ausstellungen im In- und Ausland. In der Laudatio wies der weit über die Grenzen Österreichs bekannte Philatelistauf die erbrachten Leistungen des Geehrten hin.Vizepräsident des Verbandes Österreichischer Philatelistenvereine, schloss sich den Gratulationen an. LTAbg. Mag. A. Pichler-Jessenko und Mag. A. Lingfeld dankten allen für die gelungene Veranstaltung.Heimo Tschernatsch, der ehemalige Direktor der Polytechnischen Schule Judenburg, sammelt seit mehr als 45 Jahren Altbriefe aus dem Judenburger Bezirk, Correspondenz-Karten, seine sogenannten “Gelblinge“, Ansichtskarten aus der Frühzeit ihrer Entstehung und alles, was mit der schriftlichen Kommunikation nach und aus dem Bezirk Judenburg, heute Murtal, in Zusammenhang gebracht werden kann. Sein Wissen gibt er unter anderem bei Symposien und in Form von Vorträgen, häufig aber in zahlreichen Fachzeitschriften und Fachbüchern an die Interessierten weiter und trägt dazu bei, das Interesse der Sammler an der Postgeschichte und der Philatelie zu fördern und zu steigern.Der bereits mit zahlreichen Preisen Ausgezeichnete ist seit einigen Jahren Präsident der Alpen Adria Philatelie Österreich und wurde aufgrund seiner Fähigkeitengewählt, einer Vereinigung von Mitgliedern aus sieben Nationen.