03.10.2017, 23:48 Uhr

Eine musikalische Reise rund um die Welt und durch viele Genres des Gesanges unternahm der Knittelfelder Männergesangverein 1860 zusammen mit dem Frauenchor Knittelfeld am vergangenen Freitag und eroberte mit Volksliedern und Welthits die Bühne. Es war bereits die fünfte Auflage dieses Konzertes, das schon in den vergangenen Jahren wahre Jubelstürme bei den Besuchern hervorrief. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.