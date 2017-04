24.04.2017, 18:17 Uhr

Es den Großen gleichzutun. Das hatten sich mehr als einhundert Mädchen und Burschen in den Kopf gesetzt, die am vergangenen Samstag bei besten äußerlichen Bedingungen in Bretstein unter freiem Himmel das Feuerwehr-ABC übten. Das erst die Übung den Meister macht, haben viele von ihnen schon erkannt, die derzeit noch als Jung- oder Probefeuerwehrmänner in den Florianigemeinschaften geführt werden. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.