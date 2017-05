Die Sektkorken knallten

10.05.2017, 14:40 Uhr

Der SV Unzmarkt steht mit imposanter Serie schon vorzeitig als Meister und Oberliga-Aufsteiger fest.

„Enlightco“ Unzmarkt – St. Peter a. K. 8:0 (3:0)

Imposante Bilanz

Führung durch Christoph Karner

Torreigen nach Seitenwechsel

Aufstieg gebührend gefeiert

Auf eindrucksvolle Art und Weise verfolgte der Sportverein Enlightco Unzmarkt in der Saison 2016/17 die Mission „Aufstieg in die Oberliga“. Das Team von Trainer Daniel Reiter wurde für sein Engagement und die konsequente Arbeit belohnt und hat fünf Runden vor Abschluss der Meisterschaft den Aufstieg fixiert.Die bisherige Bilanz ist einzigartig in der Steiermark: In allen 21 Spielen feierte man 21 Siege und das Torverhältnis von 84:11 spricht Bände.Mit St. Peter am Kammersberg war diesmal ein Gegner zu Gast im Murstadion, der im Frühjahr eine sehr gute Bilanz aufzuweisen hat. Von Beginn an setzte das „weiße Ballett“ die Akzente, lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab und St. Peter-Goalie Stefan Kobald verhinderte nach Schüssen von Markus Zmugg (5.), Daniel Reiter (11.) und Raphael Trattner (12.) vorerst einen Verlusttreffer.Kapitän Christoph Karner besorgte in der 13. Min. die verdiente Führung. Lediglich bei einem Schuss von Manuel Feichtner (18.) musste Unzmarkt-Torhüter Robert Reinwald eingreifen. Kevin Krenn (25.) und Martin Leitner (35.) scheiterten knapp und Daniel Reiter musste nach einem Cut leider ausgewechselt werden. Nach einem sicher verwerteten Elfmeter von Christoph Karner (43.) und dem Tor von Kevin Krenn (45.) hieß der Pausenstand 3:0.Nach dem Seitenwechsel ging es in der gleichen Tonart weiter und die Kern-Truppe kam ordentlich unter die Räder. Raphael Trattner (49.) mit Schlenzer in die lange Ecke, Goalgetter Markus Zmugg (59.) und Julian Ruttnig (69.), der nach seiner Verletzungspause ein gelungenes Comeback feierte, machten das halbe Dutzend im zehn Minuten-Takt voll. Michel Deutschmann, mit Schuss in die untere Ecke (71.), und nochmals Kevin Krenn in Minute 79 besorgten den Endstand.Nach dem Schlusspfiff knallten die Sektkorken und gemeinsam mit den Fans wurde der Aufstieg gebührend gefeiert. Alle freuen sich schon auf den 10. Juni, wenn nach dem Derby gegen Scheifling die Meisterurkunde des Steirischen Fußballverbandes übergeben wird.