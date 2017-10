Echt kuriose Tore

11.10.2017, 15:30 Uhr

Im Spiel der kuriosen Tore trennen sich Kraubath und

Fohnsdorf mit einem Unentschieden.

Kraubath - Therme Aqualux Fohnsdorf 2:2 (1:1)

Vollmann erzielt die Führung

Eigentor von Makic

Missgeschick von Torhüter Castillo

Ausgleich fällt postwendend

Bei einer Cornerserie in der Anfangsphase haben die Kraubather Pech, ein Kopfball von Daniel Bischof klatscht an die Querlatte.Die Fohnsdorfer dürfen in Minute zwölf mit dem ersten Torschuss die Führung bejubeln: Ein an sich harmloser Schuss von Benjamin Vollmann wird leicht abgefälscht, Kraubath-Torhüter Wolfgang Kirl wird am falschen Fuß erwischt und muss den gar nicht scharfen Ball passieren lassen, 0:1.Pech hat der Fohnsdorfer Nemanja Makic in Minute 27, er will nach einem Stanglpass retten, trifft aber unglücklich per Eigentor ins eigene Netz, 1:1.In der 58. Min. dürfen sich die kampfstarken Kraubather unter Neo-Trainer Wieser über die sehr kuriose Führung freuen: Daniel Berinde tankt sich rechts durch, seinen Schuss lenkt Selmir Bakic in Richtung Corner ab, die Gefahr scheint vorbei. Der herauseilende Fohnsdorf-Torhüter Castillo will den Eckball mittels Parade verhindern, schlägt sich den Ball aber zum Entsetzen seiner Mitspieler ins eigene Tor, 2:1.Praktisch postwendend gelingt den Gästen der Ausgleich: Der ansonsten kaum in Erscheinung tretende Darijo Dragosavac setzt sich kraftvoll durch, zieht in den Strafraum, erzielt mit platziertem Schuss via Innenstange den 2:2-Endstand.