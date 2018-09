Einen Kantersieg gefeiert

05.09.2018, 18:30 Uhr

Mit einer soliden Darbietung meldet sich Unzmarkter Team mit Heimsieg auf die Siegerstraße zurück.

SV „Enlightco“ Unzmarkt-Frauenburg - Irdning 6:1 (1:1)

Rasche Führung durch Deutschmann

Kalte Dusche mit Gegentor

In Halbzeit zwei in Torlaune

Gegenwehr der Irdninger ist gebrochen

Doppelpack von Ruttnig

Pauschallob für Unzmarkter Team

Stimme zum Spiel

Die Vorzeichen stehen bei Unzmarkt gar nicht gut, denn Markus Kocher und Michael Steinberger fallen mit Verletzungen einige Zeit aus.Die Hausherren legen intensiv los und bringen die Gäste in den Anfangsminuten gehörig ins Schwitzen: Marco Baumgartner (1. Min.) schießt knapp vorbei, der Knaller von Rene Zisser (3.) wird im letzten Moment abgeblockt. In Minute 5 erstmals Grund zum Jubeln: Michel Deutschmann setzt sich energisch durch und netzt zur Führung ein. Der Irdninger Torhüter kann in der 8. Min. einen Flachschuss von Kevin Krenn gerade noch zur Ecke abwehren. Danach flaut die Partie ab und die Ennstaler bieten Paroli. Ein Kopfball von Horozovic verfehlt knapp das Ziel und den Weitschuss von Mario Petutschnig (18.) fischt Unzmarkt-Goalie Robert Reinwald aus der Kreuzecke.Den Gästen gelingt durch Anel Kocijan mit einem Freistoß in der 26. Min. der Ausgleich.Nach der Pause kommt die Heimelf motiviert aus der Kabine und man ist bestrebt, drei Punkte unter Dach und Fach zu bringen.Innerhalb nur weniger Minuten wird das Vorhaben in die Realität umgesetzt. Rene Zisser ist in der 48. Min. aus einem sehenswerten Freistoß zum 2:1 erfolgreich.Zwei Min. später setzt sich Raphael Trattner an der rechten Seite kraftvoll durch, passt scharf zur Mitte und Tobias Dankelmayr drückt den Ball mit einem Eigentor über die Linie.In der 54. Min. ist Julian Ruttnig auf und davon, beweist Kaltschnäuzigkeit und netzt zum vorentscheidenden 4:1 ein. Damit ist die Gegenwehr der Gegner endgültig gebrochen, Unzmarkt setzt die Abwehr der Gäste mit guten Angriffen weiter unter Druck und bietet eine reife Darbietung.In der 70. Min. düpiert Julian Ruttnig mit blitzschneller Drehung seine Gegenspieler und scort zum Doppelpack.Das halbe Dutzend macht Daniel Reiter voll, er jagt das Leder in der 77. Min. in die Kreuzecke. Der Siegermannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.Co-Trainer SV Unzmarkt: „Ich bin stolz auf das gesamte Team. Es zeigte mit Biss und Aggressivität die beste Saisonleistung und der Sieg ist mehr als verdient.“