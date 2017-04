Über Stock und Stein

26.04.2017, 14:50 Uhr

ST. PETER A. K. Beim Enduro-Trophy-Sommerauftakt in St. Peter a. K. herrschten beinahe perfekte Streckenverhältnisse und Rennbedingungen. Ein Jahr nach der erfolgreichen Premiere waren auch heuer zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland dabei und rasten um Punkte für die Enduro-Trophy-Wertung 2017.Rund 330 Teilnehmer konnte Rennleiter Peter Bachler begrüßen und auf die strapaziöse, zweistündige Reise auf der selektiven Sechs-Kilometer-Strecke schicken.Die meiste Zeit konnten die „Enduristen“ auf der Strecke im Motocrossmodus voll andrücken. Für ausreichend „Enduro“ sorgte das Wurzelstück im Wald sowie die schwierige, stufige Wiesenauffahrt. Auf diesen Passagen konnte einige Zeit gewonnen, aber auch verloren werden. Spektakulär waren auch knackige Abfahrten, die zahlreichen Überholmanöver ließen die Herzen der vielen Fans entlang der Strecke höher schlagen.Im Vormittag-Rennen duellierten sich die Teilnehmer der Klassen E 1, E 2 und 45+. Nicht zu schlagen war dabei Rudolf Pöschl (45+), der alle Konkurrenten und Teilnehmer der Klassen E1 und E2 überrunden konnte.Am Nachmittag gaben die Teilnehmer der Klassen „Profi“, „Junior“ und „E3“ alles, um Punkte für die Gesamtwertung und den Tagessieg. Thomas Hostinsky ließ sich von diesen natürlichen Hindernissen nicht sehr beeindrucken. Nachdem er schon beim Start allen Konkurrenten auf und davon gefahren ist und die schnellste Rundenzeit hingelegt hat, gab es für ihn im 120 Minuten-Rennen keinen Sichtkontakt mit seinem ersten Verfolger. Dahinter ging es relativ eng zur Sache und dementsprechend sorgten unzählige Positionswechsel für viel Spannung. Am Ende sicherte sich Toni Mulec vor Walter Feichtinger Rang zwei.Anlässlich der Elf Team-Trophy & Kids-Rennen am zweiten Renntag wurden ebenfalls hervorragende Leistungen auf die Strecke gezaubert.Die internationale Team-Trophy hat sich mittlerweile schon in Richtung Klassiker entwickelt. Heuer wurde die Renndauer auf Fahrerwunsch um 60 Minuten verlängert. Erfreulich sowohl für Veranstalter als auch Fans war heuer das Comeback des „Duos“ Stocker/Tischhart nach fünf Jahren Rennabstinenz. Das Erfolgsduo ließ beim Comeback nichts anbrennen und siegte vor Isopp/Payer und Striessnig/Kofler.Nach der Team-Trophy gaben die „Juniors“ Vollgas. Auf einer verkürzten und der jeweiligen Klasse angepassten Strecke waren die Nachwuchsfahrer sehr rasant und wagemutig unterwegs. Sehr zur Freude seines Papas und Rennleiters Peter Bachler war dabei auch sein Sohnemann Fabian auf seiner 50 ccm-KTM flott unterwegs.Perfekt war auch das Service für die zahlreichen Zuschauer. Neben dem Start-Zielsprung, mit guter Einsicht auf große Teile der Strecke, konnte man ohne viel Anstrengung und mühelos die Zuschauerpunkte bei allen schwierigen Streckenpassagen erreichen. Peter Dürnberger informierte als fachkundiger Moderator.Ein großes Dankeschön gab es bei der Siegerehrung in Richtung der zahlreichen Teilnehmer sowie an alle Grundstücksbesitzer, freiwillige Helfer, Sponsoren und Gönner, die zum Gelingen des Saisonauftaktes der Enduro-Trophy in St. Peter a. K. positiv beigetragen haben.1. Patrick Glettler (A), 2. Martin Müller (A), 3. Jaka Seles (SLO).1. Marcel Krimbacher (A), 2. Stefan Fraundorfer (A), 3. Karl-Heinz Pavlic (A). Klasse 45+: 1. Rudi Pöschl (A), 2. Christian Kaiser (A), 3. Lukas Bleiner (A).1. Thomas Hostinsky (SK), 2. Toni Mulec (SLO), 3. Walter Feichtinger (A). Junior: 1. Matthias Bstieler (A), 2. Marvin Harrer (A), 3. Florian Metnitzer (A).1. Christian Reisinger (A), 2. Lukas Wimmer (A),3. Oliver Moser (A).1. Lorenz Herbst, 2. Sebastian Schitter,3. Fabian Bachler.: 1. Moritz Wendner, 2. Matthias Stingl,3. Andreas Mang.1. Klaus Bischof, 2. Marco Schläffer,3. Thomas Rumpold.