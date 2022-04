BEZIRK NEUNKIRCHEN. Hohe Auszeichnung für Gardekapellmeister Bernhard Heher und Bergfex Karl Tisch.

"Gardekapellmeister Bernhard Heher hat mittlerweile mit fünf Benefizkonzerten die Erhaltung der Elisabethkirche am Hochschneeberg unterstützt und vielen Puchberger Grundwehrdienern bei der Gardemusik musikalische Weiterbildung ermöglicht", berichtet Bürgermeister Florian Diertl. Ein Engagement, das Puchberg mit der Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde würdigte.

Auch Karl Tisch, vielen bekannt als Schneeberg-Koarl, hat viel für den Ruhm seiner Heimatgemeinde getan. Diertl: "Er hat mit seinen Vorträgen und Büchern den Schneeberg in imposanten Eindrücken einem breiten Publikum präsentiert und somit gute Werbung für Puchberg gemacht." Außerdem kümmert sich der Bergfex und Bergretter mit Freunden um die Erhaltung der Wege und Steige am Schneeberg. Somit war auch dem Schneeberg-Koarl die Puchberger Ehrennadel sicher.