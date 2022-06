BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die 7-Tage-Inzidenz wies am 23. Juni 517,8 (am Vortag: 452,9) positiv getestete Personen pro 100.000 Einwohner für den Bezirk Neunkirchen aus. In absoluten Zahlen sind das 447 (am Vortag: 391) positiv getestete Personen innerhalb der vergangenen 7 Tage.

Blick auf den Nachbarbezirk

Im benachbarten Bezirk Wr. Neustadt Land wurden 546,6 Personen pro 100.000 Einwohner (432 in absoluten Zahlen) positiv getestet; in Wr. Neustadt Stadt sind es 520,9 (242 in absoluten Zahlen).

      
  Quelle: AGES Dashboard