BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit 11. Jänner gibt's 2G- und Abstandskontrollen. Eine kurze Bestandsaufnahme.

Der Corona-Wahnsinn beschert der Bevölkerung schärfere Regeln. Wer shoppen möchte – sich also z.B. nicht nur im Supermarkt mit Artikel des täglichen Bedarfs eindeckt – muss mit einer 2G-Kontrolle im Geschäft rechnen. Wird nicht kontrolliert, erwarten die Unternehmer nämlich empfindliche Strafen. "Dann wird angezeigt. Die Strafhöhe wird letztlich von der BH festgelegt", skizziert Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion. Medienwirksam unternahm die Polizei mit Pressevertretern in St. Pölten eine Corona-Kontroll-Tour.

Kontrolle an der Kasse

Clemens Mitteregger beim Test-Shoppen bei Libro Gloggnitz.

Die Kontrollen werden in vielen Läden (erst) an der Kasse durchgeführt. Was das bringt, zweifelt so mancher an, weil diese Personen sich dann bereits eine Weile unkontrolliert im Shop aufgehalten haben (und hier ihre Bazillenlast verteilen können). – Im Libro Gloggnitz zum Beispiel: "Hier wird man an der Kassa nach dem Grünen Pass gefragt", berichtet RegionalMedien-Reporter Clemens Mitteregger.

Fälschungssicher?

Huijun Sheng äußert Kritik an der Kontrollmöglichkeit von Impfbescheinigungen auf Papier.

Huijun Sheng, Betreiber von Engel-Juwelen im Panoramapark Neunkirchen sieht ein weiteres Problem: "Wenn Personen mit Impfbestätigungen am Papier kommen. Wir können nicht prüfen, ob sie echt oder gefälscht sind. Die digitalen Impf-Pässe können von uns kontrolliert werden. Obwohl Kontrollen eigentlich Sache der Polizei sind."

Ein pfiffiger Einfall

Das Fitnessstudio fit&fun-Ternitz kontrolliert die 2G-Regel auf eine besonders ausgeklügelte Art und Weise. Jedes Mitglied wird registriert und erhält einen Chip für den Zutritt. Folglich können ausschließlich jene Leute in das Studio, welche auch die 2G-Kriterien erfüllen.

Wo viele sind, gilt Maske

Nicht nur in den Geschäften wird kontrolliert. Auch im Freien muss ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Baumschlager: "Wo viele unterwegs sind, etwa in einer Fußgängerzone, muss man Maske tragen." Die Kontrollen sollen geschehen, dürften sich aber als schwierig erweisen (siehe Kommentar links).