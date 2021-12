BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Sucheinsatz nach einen Wanderer (43) aus dem Burgenland, geleitet von der Alpinpolizei, begann um 23 Uhr und dauerte bis Mittag des folgenden Tages.

Weil er nicht heimkehrte, meldeten Angehörige einen Burgenländer (43) Freitagabend als vermisst. Der Mann war zu einer Wanderung auf die Rax aufgebrochen. Eine Suchaktion von Alpinpolizei, Bergrettung und Hubschrauber lief an. Der 43-Jährige musste eine Nacht im Freien verbringen ehe er tags darauf in der Nähe des Waxriegelhauses mit einer Kopfverletzung und einer starken Unterkühlung aufgespürt werden konnte. "Er dürfte am vereisten Weg gestürzt und anschließend in ein Bachbett gerutscht sein", heißt es seitens der Bergrettung Reichenau.

Der Verletzte wurde an Ort und Stelle versorgt und dem Notarzthubschrauber des ÖAMTC ins Spital geflogen.