BEZIRK NEUNKIRCHEN. Superintendent Lars Müller-Marienburg ist so etwas wie der "Landesbischof von Niederösterreich" – der Chef aller evangelischen Pfarrer und Pfarrerinnen des Landes. Am 15. April kommt der Superintendent in der Bezirkshauptstadt vorbei. Diesen Gottesdienst wird Lars Müller-Marienburg zelebrieren.

Gefeiert wird am 15. April, ab 9.30 Uhr, in der Evangelischen Pfarrkirche Neunkirchen – freilich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

15. April, 9.30 Uhr

Dr. Stockhammergasse 15

2620 Neunkirchen

