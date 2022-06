BEZIRK NEUNKIRCHEN. Gut 1,4 Millionen Euro soll der Umbau des Neunkirchner Kinos für das neue Fitnesscenter California – nur einige Meter von der bisherigen Location entfernt – kosten.

Katarina Apfler (Personaltraining) und Corina Kunst (Rezeptionsleitung) vorm künftigen California.

Foto: Roman Schweiger

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: California-Geschäftsführer Roman Schweiger wechselt vom MSC I in der Schwarzottstraße in die größeren Räumlichkeiten des Kinocenters direkt nebenan. "Der Umbau dauert rund sechs Monate und sollte mit Jänner 2023 fertig sein", so Schweiger zu den BezirksBlättern.

Die neue Location ist 1.500 Quadratmeter groß – fast drei Mal größer als das bisherige Fitnesscenter – und befindet sich um Grand Movie Center.

Den Großteil der 1,4 Millionen Euro Projektkosten trägt laut Schweiger der Vermieter.

Upgrades bei Geräten

"Wir nehmen die bereits vorhanden Geräte mit ins neue Studio. Es kommen allerdings viele neue Geräte aus Italien, England und Amerika dazu, welche großteils mit Leasing finanziert werden", erklärt der California-Geschäftsführer.

Die Kredite für das Projekt sollten nach zehn Jahren abbezahlt sein. Schweiger: "Wobei natürlich im Laufe der Jahre immer wieder investiert werden muss."

Die Zielgruppe für das neue California sei sehr breit gefächert. "Das neue Gym unterteilt sich in Bereiche für Powerlifting, Weightlifting, Freihantel, geführte Geräte sowie Cardio und Crossfit-und Groupfitness. "Jeder, der Spaß am Training hat ist bei uns willkommen", so Schweiger.