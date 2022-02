BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 4. Februar 1972 im Schwarzataler Bezirksboten.

Der 22-jährige Kraftfahrer Erich P. aus Saubersdorf (...) wollte am 1. Februar, gegen 0.25 Uhr, mit dem Firmen-Lkw des Transportunternehmers Adolf K. vom Haus des Landwirtes H. in Saubersdorf von der Gemeindestraße zur Puchberger Bundesstraße fahren. Auf Grund des aufgehäuften Schnees konnte er sein Fahrzeug nicht wenden und versuchte daher, die zirka hundert Meter im Retourgang zu bewältigen. Nach seiner Aussage sah er, als er zirka fünfzehn Meter gefahren war, im rechten Rückspiegel zwei Meter seitlich des rechten Hinterrades den 69-jährigen Pensionisten Karl P. aus Saubersdorf (...) stehen. Anschließend blickte er in den linken Außenspiegel, um beim Retourfahren nicht von der Fahrbahn abzukommen.

In dieser kurzen Zeitspanne dürfte Karl P. unter den Lkw gestürzt sein. Er wurde vom rechten Vorderrad des schweren Fahrzeuges überrollt. Der Verunglückte erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie Doktor Popp aus Winzendorf feststellte, erlitt der Pensionist bei dem Unfall einen Schädelbasisbruch. Wieso er unter das Fahrzeug geriet, konnte nicht festgestellt werden.